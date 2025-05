Calendario económico: Es el turno de la Reserva Federal

El calendario económico de hoy incluye los datos del PMI de la construcción europea y las cifras de ventas minoristas, junto con varios informes de resultados de importantes empresas estadounidenses. La decisión política de la Reserva Federal encabeza la jornada, con los mercados anticipando que no habrá cambios en los tipos de interés, pero con la atención puesta en los comentarios del presidente Powell sobre los riesgos inflacionarios derivados de los aranceles y las señales de enfriamiento económico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también testificará ante el Congreso y posteriormente se reunirá con legisladores republicanos sobre política fiscal antes de sus conversaciones comerciales del fin de semana con funcionarios chinos en Suiza. Principales datos del día: 08:45 - Datos de Francia: Balanza comercial francesa (mar.): Previa: -7.870 millones Nóminas no agrícolas francesas intertrimestrales (T1): Previa: -0,3 % Cuenta corriente francesa (mar.): Previa: -1.900 millones

09:30 - PMI de construcción italiano (abr.) PMI de construcción italiano (abr.): Previa: 52,4

09:30 - PMI de construcción francés (abr.) PMI de construcción francés (abr.): Previa: 43,8

09:30 - PMI de construcción de la eurozona (abr.) PMI de construcción de la eurozona (abr.): Previa: 44,8

09:30 - PMI de construcción alemán (abr.) PMI de construcción alemán (abr.): Previa 40.3

10:00 - Ventas minoristas en Italia (mar.) Ventas minoristas en Italia (mensual, mensual, mar.): Pronóstico: 0.2% vs. 0.10% anterior Ventas minoristas en Italia (mensual, mensual, mar.): -1.50% anterior

10:30 - PMI de construcción del Reino Unido (abr.) PMI de construcción del Reino Unido (abr.): Pronóstico: 46.0 vs. 46.4 anterior

11:00 - Ventas minoristas en la eurozona (mar.) Ventas minoristas en la eurozona (mensual, mensual, mar.): Pronóstico: 1.6% vs. 2.3% anterior Ventas minoristas en la eurozona (mensual, mensual, mar.): Pronóstico: -0.1% vs. 0.3% anterior

13:00 - Solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU. Solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU.: Pronóstico: N/D vs. -4.2% anterior Tasa hipotecaria MBA a 30 años de EE. UU.: Pronóstico: N/D vs. 6.89% anterior

16:00 - Sec. del Tesoro de EE. UU. Bessent testifica

16:30 - Petróleo crudo de la EIA Inventarios de petróleo crudo de la EIA: Pronóstico: -1,858 millones frente al anterior: -2,696 millones Inventarios de gasolina de la EIA: Pronóstico: -1,2 millones frente al anterior: -4,003 millones Inventarios de destilados de la EIA: Pronóstico: -0,116 millones frente al anterior: 0,937 millones Inventarios de crudo de Cushing de la EIA: Pronóstico: N/D frente al anterior: 0,682 millones

18:00 - Bessent se reúne con el Partido Republicano para hablar sobre impuestos

20:00 - Declaración de la FED sobre los tipos de interés

20:00 - Decisión sobre los tipos de interés de EE. UU. Decisión sobre las tasas de interés de EE. UU.: Pronóstico: 4,5 % frente al anterior: 4,5 %

20:30 - Conferencia de prensa de la FED con el presidente Powell



