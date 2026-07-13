Calendario económico: La gran semana de Warsh

- A lo largo de la semana se publiará información de interés para la FED, que podría acabar de determinar si habrá una nueva subida de tipos en julio o no
- El martes se dará a conocer el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a junio
- Un día después se conocerán los datos de inflación IPP, a los que le seguirán los datos de ventas minoristas y la producción industrial
- Los eventos del calendario económico de la semana ofrecerán una visión completa de la economía de Estados Unidos
- A lo largo de la semana se publiará información de interés para la FED, que podría acabar de determinar si habrá una nueva subida de tipos en julio o no
- El martes se dará a conocer el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a junio
- Un día después se conocerán los datos de inflación IPP, a los que le seguirán los datos de ventas minoristas y la producción industrial
- Los eventos del calendario económico de la semana ofrecerán una visión completa de la economía de Estados Unidos
Los próximos días traerán mucha información relevante para los responsables de la política monetaria del FOMC. Para el viernes, podríamos estar mucho más cerca de determinar si el comité considerará la posibilidad de una subida de tipos de interés ya el 29 de julio. Naturalmente, la atención se centrará principalmente en el informe semestral del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Congreso de los Estados Unidos.
Cronograma
- Comenzamos el martes
- Generalmente, todo el evento está precedido por la publicación de un comunicado de la Reserva Federal (aproximadamente a las 13:30).
- La lectura de esta declaración puntualmente a las 15:00 horas marca el comienzo de la parte principal de la audiencia.
- A continuación, se presenta la sección dedicada a las preguntas de los miembros de la Cámara de Representantes.
- Un día después, a la misma hora (miércoles, 15:00), el presidente de la Reserva Federal comparecerá ante el Senado.
Cabe destacar que el martes a la 1:30 p. m. se publicará el dato más importante del mes: la inflación del IPC de Estados Unidos correspondiente a junio. Un día después se publicarán los datos de la inflación del IPP, seguidos el jueves por las ventas minoristas y el viernes por la producción industrial.
Esto significa que, al final de la semana, los datos ofrecerán una visión relativamente completa de la economía estadounidense.
Calendario económico
Comenzamos la semana con tranquilidad. Hoy habrá pocas lecturas macroeconómicas y la atención se centrará más en los discursos, incluidos los de Christopher Waller y Michelle Bowman.
Lunes
- EE. UU.: Discurso de un miembro del FOMC. Christopher Waller
- Hora: 5:30 PM
Martes
- Australia: Índice de confianza empresarial de NAB
- Hora: 2:30 AM
- Previo: -14
- Japón: Producción industrial
- Hora: 5:30 AM
- Consenso: +0.5% m/m
- Previo: +0.5% m/m
- Suiza: Inflación del IPP
- Hora: 7:30 AM
- Previo: -1.8%
Resultados empresariales
Comienza la temporada de resultados. Mañana podemos esperar los siguientes informes de las empresas:
- BitMine Immersion Technologies (BMNR.US) – después del cierre del mercado
- Richtech Robotics ($RR.US) – después del cierre del mercado
- American Resources Corporation ($AREC.US) – después del cierre del mercado
Tres mercados a tener en cuenta
- Petróleo: Hemos observado un aumento de casi el 5% en los precios de las principales materias primas energéticas, que se aproximan a máximos locales. Las próximas noticias procedentes de Teherán y Washington podrían propiciar una mayor rotación de capitales.
- Nasdaq 100: Tras las fuertes caídas en Asia, el mercado espera la apertura en América. Por el momento, muchos indicios apuntan a que los principales índices comenzarán la jornada a la baja.
- EUR/NOK: A principios de julio, la corona comenzó a fortalecerse nuevamente. El principal factor que impulsa este movimiento es el aumento de los precios de las principales materias primas energéticas.
La bolsa hoy: ¿Cerrado el estrecho de Ormuz?
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