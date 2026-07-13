Calendario económico: La gran semana de Warsh

Los próximos días traerán mucha información relevante para los responsables de la política monetaria del FOMC. Para el viernes, podríamos estar mucho más cerca de determinar si el comité considerará la posibilidad de una subida de tipos de interés ya el 29 de julio. Naturalmente, la atención se centrará principalmente en el informe semestral del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Congreso de los Estados Unidos.

Cronograma

Comenzamos el martes

Generalmente, todo el evento está precedido por la publicación de un comunicado de la Reserva Federal (aproximadamente a las 13:30).

La lectura de esta declaración puntualmente a las 15:00 horas marca el comienzo de la parte principal de la audiencia.

A continuación, se presenta la sección dedicada a las preguntas de los miembros de la Cámara de Representantes.

Un día después, a la misma hora (miércoles, 15:00), el presidente de la Reserva Federal comparecerá ante el Senado.

Cabe destacar que el martes a la 1:30 p. m. se publicará el dato más importante del mes: la inflación del IPC de Estados Unidos correspondiente a junio. Un día después se publicarán los datos de la inflación del IPP, seguidos el jueves por las ventas minoristas y el viernes por la producción industrial.

Esto significa que, al final de la semana, los datos ofrecerán una visión relativamente completa de la economía estadounidense.

Calendario económico

Comenzamos la semana con tranquilidad. Hoy habrá pocas lecturas macroeconómicas y la atención se centrará más en los discursos, incluidos los de Christopher Waller y Michelle Bowman.

Lunes

EE. UU.: Discurso de un miembro del FOMC. Christopher Waller Hora: 5:30 PM



Martes

Australia: Índice de confianza empresarial de NAB Hora: 2:30 AM Previo: -14

Japón: Producción industrial Hora: 5:30 AM Consenso: +0.5% m/m Previo: +0.5% m/m

Suiza: Inflación del IPP Hora: 7:30 AM Previo: -1.8%



Resultados empresariales

Comienza la temporada de resultados. Mañana podemos esperar los siguientes informes de las empresas:

BitMine Immersion Technologies (BMNR.US) – después del cierre del mercado

Richtech Robotics ($RR.US) – después del cierre del mercado

American Resources Corporation ($AREC.US) – después del cierre del mercado

Tres mercados a tener en cuenta