Tras los datos de inflación de la Eurozona, que resultaron más bajos de lo esperado, las publicaciones macroeconómicas clave de hoy serán los informes del mercado laboral estadounidense y los datos de confianza del consumidor del Conference Board. Es probable que los inversores presten aún más atención a estas cifras en medio de la creciente preocupación por la estanflación en Estados Unidos y la elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

Calendario económico

13:30 GMT – Canadá: datos del PIB

datos del PIB 14:00 GMT – EE. UU.: datos de vivienda, índice de precios de la vivienda (Case/Shiller)

datos de vivienda, índice de precios de la vivienda (Case/Shiller) 14:45 GMT – EE. UU.: PMI de Chicago

PMI de Chicago 14:00 GMT – EE. UU.: ofertas de empleo (JOLTS)

ofertas de empleo (JOLTS) 15:00 GMT – EE. UU.: confianza del consumidor del Conference Board

confianza del consumidor del Conference Board 21:30 GMT – EE. UU.: inventarios de crudo API

Oradores de la Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (entre las 17:00 y las 20:00 GMT)

Después de la sesión estadounidense: resultados de Nike (NKE.US)

Gráfico del índice dólar