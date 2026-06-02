🔥El precio de la VIVIENDA en España sigue despuntando: ¿hasta dónde puede llegar?

Hoy hemos conocido el último informe de Idealista sobre los precios de la vivienda usada en el mes de mayo en nuestro país. Como no podía ser de otra manera, de nuevo vemos un repunte de doble dígito en términos interanuales, aunque hay algunos detalles interesantes que tenemos que comentar. ¿Se frenan las subidas?

La vivienda sigue repuntando en mayo

Según Idealista con los precios que recoge su portal, los precios de oferta de la vivienda en España subieron un 16,9% interanual en el mes de mayo, hasta los 2.795 €/m2. Esto significa que una vivienda de unos 80 metros cuadrados en nuestro país cuesta de media más de 220.000 euros. A priori, para las personas que viven en ciudades donde los precios están mucho más tensionados este importe puede parecer incluso reducido, ya que una vivienda de ese mismo tamaño en la Comunidad de Madrid asciende a 379.120€, lo que significaría que para comprarla habría que tener unos 113.736€ (30% precio del inmueble entre entrada inicial y diferentes impuestos y gastos).

El lector aquí podría señalar que en algunas comunidades existen ayudas al comprador. Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid existe una financiación del 100% del importe de la vivienda avalado por la Comunidad para personas de 18 a 40 años. Si tenemos en cuenta esto y obviamos los gastos hipotecarios, la compra sería mucho más fácil, pero la cuota hipotecaria se complica bastante. Si suponemos un tipo de interés del 3% (el tipo medio fue del 2,84% en marzo, pero los rendimientos de la deuda pública ha seguido repuntando desde entonces por la guerra) y un plazo de 30 años, la cuota mensual ascendería a casi 1.600 euros. Si lo comparamos con el salario medio neto de la región, que puede rondar entre los 2.100 y 2.300 euros en función de la fuente, queda claro que la compra de la vivienda se hace bastante complicado. En España los cálculos son similares y no hablamos de un problema de una única región.

El problema no solo está en las grandes ciudades

El problema se concentra principalmente en las grandes ciudades, pero no únicamente ahí. En el mes de mayo en Murcia Región los precios crecieron un 24,6% interanual y un 4% intermensual. En Cantabria un 19% interanual y un 1,7% intermensual e incluso en Extremadura el precio se incrementó en un 9,6% interanual. Es decir, echarle la culpa a los extranjeros que compran viviendas vacacionales o a la inmigración no es una decisión acertada. Si bien el primer caso puede tener cierto impacto en algunas zonas tensionadas, no parece que la comunidad alemana jubilada esté comprando vivienda en Extremadura o en Ceuta, donde los precios también subieron un 13,8% interanual. De nuevo, hablamos de un problema estructural de la legislación española en la que los procesos para construir son tediosos y no tienen la flexibilidad necesaria en el contexto actual.

Hasta el momento había regiones que se habían quedado fuera del problema de la vivienda, pero esto puede cambiar si la creación de hogares continúa creciendo y no se permite construir al nivel necesario.



La solución a los precios altos, son los precios altos

Entramos en un escenario peligroso, y es que si la situación no cambia si que podríamos entrar en una situación de estancamiento de precios. Sin embargo, el punto a partir del cual pasará es bastante impredecible. De hecho, la solución de los precios altos no es la más adecuada, ya que hablaríamos de un estancamiento de los precios en un país en el que el salario real lleva estancado años. Esta consiste en que el mercado actue de manera natural y haya un punto en el que los consumidores no compren vivienda porque el precio es ya tan alto que no se lo pueda permitir. Sin embargo, en esto estaría también implícito que la creación de hogares se deteriorara considerablemente. Si esto viniera de una huída de los más de 2 millones de inmigrantes que han llegado en los últimos años estaríamos hablando de una caída del PIB importante. Además, en este contexto sería difícil ver incrementos de los salarios reales, por lo que el precio de la vivienda seguiría siendo elevado en comparación con nuestro sueldo.

En definitiva, lo que se necesita es construir, porque de lo contrario estamos abocados a una vivienda inaccesible para gran parte de la población.