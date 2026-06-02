📊Comentario del día - El nuevo riesgo de la IA

Los mercados europeos inician la jornada con nuevas subidas ante la esperanza de un nuevo alto el fuego de Israel en el Líbano, que permita consolidar los avances en las negociaciones de paz y reduzca el riesgo de una nueva escalada en Oriente Medio.

En Wall Street, el fuerte impulso registrado durante las últimas semanas comienza a mostrar algunos signos de pausa. El S&P 500 acumula su racha alcista más prolongada en más de un año, apoyado principalmente por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y los semiconductores, mientras los inversores siguen evaluando las implicaciones económicas de un posible acuerdo duradero en la región.

Las sólidas encuestas manufactureras publicadas en Estados Unidos, junto con el repunte del petróleo provocado por la incertidumbre geopolítica, impulsaron las rentabilidades de la deuda y fortalecieron al dólar. Como consecuencia, activos como el oro o bitcoin registraron caídas significativas durante la sesión.

Sin embargo, más allá de la geopolítica, existe un nuevo riesgo en los mercados. Durante los últimos años, las recompras de acciones han actuado como uno de los principales apoyos de Wall Street. Ahora, el enorme volumen de inversión necesario para desarrollar centros de datos, semiconductores e infraestructuras de inteligencia artificial podría provocar un cambio de tendencia y aumentar las necesidades de financiación de muchas compañías. La pregunta que empieza a hacerse el mercado es si la próxima gran consecuencia del boom de la IA podría ser una avalancha de nuevas acciones buscando financiación.

¿Puede la inteligencia artificial provocar una avalancha de nuevas acciones en bolsa?

Durante los últimos años, uno de los grandes apoyos del mercado estadounidense ha sido la reducción del número de acciones en circulación. Las empresas recompraban acciones de forma masiva, reducían el número de títulos disponibles en el mercado y aumentaban el beneficio por acción. Los tipos de interés cercanos a cero permitían incluso endeudarse para financiar esas recompras.

Sin embargo, el escenario podría empezar a cambiar. El enorme coste asociado al desarrollo de la inteligencia artificial está obligando a muchas compañías a buscar nuevas fuentes de financiación. Alphabet estudia operaciones por valor de hasta 80.000 millones de dólares para reforzar sus inversiones en IA, mientras el mercado espera futuras salidas a bolsa de gigantes como SpaceX, OpenAI o Anthropic.

La cuestión es relevante porque los mercados funcionan por oferta y demanda. Durante años, las recompras actuaron como una fuente constante de demanda de acciones, limitando la oferta en circulación. Ahora existe el riesgo de que parte de ese proceso se invierta y aumente la oferta de títulos mediante ampliaciones de capital, emisiones o nuevas OPVs.

El detonante podría ser el nuevo entorno de tipos de interés. Con el bono estadounidense a 30 años moviéndose cerca de niveles no vistos desde 2007, financiar proyectos mediante deuda tiene más coste que hace apenas unos años.

Esto podría empujar a algunas compañías a recurrir cada vez más al mercado de acciones para financiar centros de datos, semiconductores e infraestructuras ligadas a la inteligencia artificial.

Por ahora el impacto sigue siendo limitado y las recompras continúan en niveles históricamente elevados, con autorizaciones cercanas a 860.000 millones de dólares en lo que va de año. Sin embargo, el próximo riesgo para Wall Street podría no ser una falta de demanda, sino una avalancha de nuevas acciones buscando financiación en un momento en el que los proyectos de IA exigen cantidades de capital cada vez mayores.

¿Por qué el petróleo no sube pese a la tensión en Oriente Medio?

Tradicionalmente, cualquier amenaza sobre el estrecho de Ormuz habría provocado fuertes subidas en el precio del petróleo. Sin embargo, la reacción del mercado está siendo mucho más moderada de lo que cabría esperar, incluso después de los últimos episodios de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Una de las razones es que el mercado llega a esta crisis con una situación de oferta más cómoda que en episodios anteriores. La producción estadounidense y otros países fuera de la OPEP continúa cerca de máximos históricos, existen importantes reservas estratégicas y los inventarios globales se mantienen en niveles relativamente elevados.

Pero quizá el factor más relevante sea la demanda. Los elevados precios energéticos de los últimos años han comenzado a afectar al consumo en distintas regiones del mundo. Además, China, uno de los principales motores de la demanda global de crudo durante las últimas décadas, muestra señales de desaceleración en sus importaciones, mientras el crecimiento de los vehículos eléctricos reduce progresivamente la dependencia del petróleo.

La consecuencia es que el mercado parece estar prestando más atención a la evolución de la demanda mundial que a los riesgos geopolíticos de corto plazo. Si esta lectura es correcta, la falta de reacción del petróleo podría estar enviando una señal importante para los inversores: el crecimiento global podría ser menos sólido de lo que sugieren actualmente los máximos de las bolsas.

El Ibex 35 repunta con Merlin como protagonista

El Ibex 35 se contagia del optimismo que domina las bolsas europeas en la jornada de hoy. El selectivo también se ve apoyado por los datos de empleo publicados en España, que volvieron a mostrar una evolución muy positiva durante el mes de mayo.

El paro registrado cayó por debajo de los niveles observados en mayo de 2008, destacando especialmente la mejora en el sector servicios. España continúa beneficiándose de una tendencia sólida de crecimiento económico que sigue trasladándose al mercado laboral.

Sin embargo, seguimos observando tensiones importantes en las condiciones de vida de los hogares, especialmente por la evolución del precio de la vivienda. Precisamente hoy conocíamos el último informe de Idealista, que reflejaba un incremento del 16,9% interanual en el precio de oferta de la vivienda usada.

Lo más llamativo es que algunos de los mayores aumentos se registraron en regiones donde, en teoría, la presión de demanda debería ser menor. Es el caso de Murcia (+24,6%), Cantabria (+19%) o Asturias (+17,1%), lo que demuestra que el fenómeno ya no se limita únicamente a grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Dentro del Ibex 35 destaca Merlin Properties después de que JPMorgan haya elevado su precio objetivo. La compañía está consiguiendo atraer la atención de los inversores gracias a su apuesta por los centros de datos, una de las grandes tendencias estructurales asociadas a la inteligencia artificial.

Recordemos que los grandes hiperescaladores tecnológicos invertirán más de 600.000 millones de dólares en conjunto para desarrollar infraestructuras de computación y centros de datos. En estos momentos, la demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

España cuenta además con algunas ventajas competitivas importantes, especialmente por la disponibilidad de energías renovables, que pueden convertirse en un elemento clave para abastecer de electricidad a estas instalaciones. En este contexto, Merlin se posiciona como uno de los actores mejor situados para beneficiarse del crecimiento de los centros de datos en nuestro país.