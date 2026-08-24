El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha añadido presión a la administración Trump alegando que hay pocas probabilidades de reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) en EE. UU., previstas para noviembre. En Ottawa no se percibe ninguna señal de que vayan a producirse nuevas conversaciones en el corto plazo pese a que Washington no ha descartado por completo un reinicio del diálogo.

Para hacer frente a un conflicto que se anticipa prolongado, Canadá está diseñando un paquete de ayudas domésticas destinado a sostener a las empresas golpeadas por los aranceles estadounidenses. Carney trasladó el fin de semana a los primeros ministros provinciales que ese respaldo se mantendrá durante todo el tiempo que sea necesario, incluso más allá de la vida de esta Administración estadounidense si el conflicto se alarga tanto como el resto del mandato de Trump.

El propio Carney lo resumió así: "Vamos a apoyar a estas empresas durante todo el tiempo que sea necesario, es decir, más allá de la vida de esta Administración estadounidense. Hay varios mecanismos que hemos preparado. Daremos todos los detalles en unos días".

¿Cómo se llegó a la ruptura entre Canadá y Estados Unidos?

El deterioro actual entre las relaciones entre Canadá y Estados Unidos es el desenlace de semanas de negociaciones que parecían encaminadas a un acuerdo. El 20 de julio, Trump anunció nuevos aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, alrededor del 5,5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, alegando un trato "discriminatorio" hacia el automóvil, los lácteos y el alcohol provenientes de EE. UU. La medida, con entrada en vigor prevista para el 19 de agosto, cubría más de 500 categorías de productos, desde palos de hockey hasta vino, cemento, muebles, ropa y equipos de pesca.

Durante las semanas siguientes, ambos países mantuvieron un intenso calendario de reuniones técnicas. El ministro canadiense responsable de la relación comercial con EE. UU., Dominic LeBlanc, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, llegaron a reunirse tres días consecutivos en Washington a mediados de agosto, y el propio LeBlanc llegó a calificar a las partes de estar "muy cerca" de un acuerdo que habría rebajado el arancel a los vehículos canadienses del 25% al 15% y reducido a la mitad, hasta el 25%, los gravámenes al acero y al aluminio. Trump incluso concedió una pausa de tres días a los aranceles del 50% el 18 de agosto, alegando que se había alcanzado un principio de acuerdo.

Sin embargo, las conversaciones colapsaron la noche del viernes 21 de agosto. Carney anunció la suspensión de las negociaciones y ordenó a los negociadores canadienses regresar a Ottawa, mientras que a medianoche Estados Unidos impuso finalmente el arancel del 50% sobre los 20.000 millones de dólares en bienes canadienses.

La respuesta de Canadá

Carney respondió con un mensaje contundente, alegando que "Canadá igualará dólar por dólar los nuevos aranceles de Washington para proteger a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses". Las represalias canadienses, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, apuntarán al acero, los lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la pulpa, el papel, y la electrónica estadounidense, entre otros sectores.

Ottawa todavía no ha detallado el alcance exacto de esas contramedidas, lo que deja abierta la incógnita de si buscarán golpear específicamente a los estados bisagra ("swing states") que serán decisivos en los midterms de noviembre El embajador canadiense en Washington, Mark Wiseman, quiso rebajar las expectativas de una reconciliación de última hora (antes del 8 de septiembre).

Por parte de Estados Unidos, el representante comercial Jamieson Greer confirmó que no hay nuevas reuniones previstas y que Washington avanza con medidas de respuesta a la represalia canadiense.

El coste económico que ya se empieza a notar

Aunque los aranceles del 50% afectan formalmente a apenas el 5%-5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, el impacto potencial sobre la economía canadiense, altamente dependiente de su vecino, hacia donde dirige en torno al 70% de sus exportaciones totales, es significativo.

Dependiendo de la institución, se ofrecen cifras dispares en función del alcance de aranceles:

El Banco de Canadá calcula que, en conjunto, los aranceles estadounidenses restarán en torno a 1,5 puntos porcentuales al nivel del PIB canadiense hacia finales de 2026 respecto a un escenario sin aranceles, con un crecimiento del PIB que apenas alcanzaría el 1,1% en 2026 y el 1,5% en 2027.

Scotiabank estima que el impacto sobre el PIB nacional alcanzará un máximo de -1,1% a finales de 2026, con Ontario y Quebec, los motores manufactureros del país, entre las provincias más golpeadas, con caídas de hasta el 1,4%.

Un análisis de la Unión de Municipalidades de Columbia Británica (UBCM) eleva la factura a cerca de 48.000 millones de dólares canadienses en el peor de los escenarios, con una pérdida cercana a 250.000 empleos y un golpe de hasta 2.000 dólares canadienses de consumo por hogar.

El RBC, más moderado, sitúa el impacto directo en solo un 0,4% del PIB y el empleo totales, aunque advierte de que algunos sectores manufactureros muy expuestos, como confección, cuero, electrodomésticos o textiles, podrían perder hasta el 20% de su producción y empleo.

En el terreno de los mercados, el dólar canadiense ha vivido semanas de fuerte volatilidad, oscilando entre máximos de dos meses y medio en torno a 1,3823 dólares canadienses por dólar estadounidense cuando parecía posible un acuerdo, y una depreciación hasta cerca de 1,37 tras la ruptura de las negociaciones.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

Con las negociaciones congeladas y sin fecha de reanudación a la vista, el escenario que se dibuja es el de una confrontación comercial que probablemente se extienda, como mínimo, hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre en EE. UU. ¿Qué elementos marcarán la evolución del conflicto en las próximas semanas?

El 8 de septiembre, cuando entren en vigor las represalias canadienses, es la inminente fecha clave a vigilar, ya que su alcance (si incluye o no a estados bisagra clave para los republicanos) podría determinar la reacción de la Casa Blanca.

La política interna en ambos países jugará un papel relevante, ya que el desplome de las negociaciones ha fortalecido a Carney en casa, mientras que en EE. UU. la inflación derivada de los aranceles (que ya está encareciendo los precios para el consumidor estadounidense) podría convertirse en un asunto sensible de cara a los midterms.

El paquete de ayudas canadiense, cuyos detalles se conocerán "en los próximos días" según Carney, será clave para calibrar cuánto puede resistir la economía canadiense sin ceder en la mesa de negociación.

La revisión del T-MEC/CUSMA, prevista para este mismo año, añade otra capa de incertidumbre, ya que cualquier acuerdo bilateral entre EE. UU. y Canadá deberá encajar con el futuro del tratado trilateral que también incluye a México.

Para los inversores con exposición a activos canadienses o a compañías estadounidenses con fuerte dependencia del comercio transfronterizo (automóviles, acero, aluminio, agroalimentario, papel y electrónica), el mensaje es claro: conviene descontar un periodo prolongado de fricción comercial, con la consiguiente presión sobre el dólar canadiense, la renta variable ligada a sectores expuestos a aranceles y las cadenas de suministro norteamericanas, al menos hasta que el resultado de las elecciones de mitad de mandato redibuje los incentivos políticos de ambas partes.