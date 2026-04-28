- La decepción en los resultados de OpenAI ha desencadenado caídas en el sector tecnológico, generando dudas sobre las elevadas expectativas de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial y provocando recogida de beneficios en Wall Street.
- El Ibex 35 logra cerrar en positivo gracias al impulso del sector bancario, en una jornada marcada por la incertidumbre global y la creciente volatilidad en el mercado energético tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.
- La decepción en los resultados de OpenAI ha desencadenado caídas en el sector tecnológico, generando dudas sobre las elevadas expectativas de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial y provocando recogida de beneficios en Wall Street.
- El Ibex 35 logra cerrar en positivo gracias al impulso del sector bancario, en una jornada marcada por la incertidumbre global y la creciente volatilidad en el mercado energético tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.
Decepción en los mercados bursátiles internacionales durante la sesión de hoy. Las grandes tecnológicas lideraron las caídas tras conocerse unos resultados inferiores a lo previsto en uno de los principales motores del crecimiento reciente: OpenAI.
Las cifras presentadas por la compañía responsable de ChatGPT quedaron por debajo de las expectativas tanto en ingresos como en número de usuarios, lo que ha impactado negativamente en la confianza de los inversores y en las empresas con exposición directa a su negocio. Parece que ChatGPT no logró la meta de mil millones de usuarios activos semanales para finales de 2025, mientras que la tasa de abandono de suscriptores siguió siendo un problema. Este ajuste llega en un contexto en el que el mercado había descontado un crecimiento muy elevado y sostenido en el tiempo.
Aunque la reacción ha generado inquietud en Wall Street, parte de esta moderación también responde a un entorno cada vez más competitivo dentro del sector tecnológico, donde nuevos actores están ganando cuota y reduciendo el protagonismo de los líderes actuales.
Las caídas registradas hoy vuelven a poner en alerta a los inversores, que han protagonizado una clara recogida de beneficios en Wall Street. En un entorno donde las expectativas de beneficios han crecido incluso más rápido que las cotizaciones, cualquier señal de debilidad —ya sea en la demanda o en el gasto de capital vinculado a la inteligencia artificial— puede provocar un replanteamiento del mercado sobre las valoraciones alcanzadas en las últimas semanas.
Europa: presión en el Ibex 35
El Ibex 35 no ha sido ajena a esta incertidumbre. El selectivo nacional ha ido perdiendo terreno a lo largo de la sesión, aunque consigue cerrar al alza gracias al buen comportamiento del sector bancario.
Una mejora de recomendación por parte de una casa de análisis sobre Bankinter impulsó las subidas del sector, que afronta una semana clave con la presentación de resultados trimestrales de varias entidades, en un escenario marcado en el sector por menores márgenes de intereses, incertidumbre geopolítica, altas valoraciones y la guerra hipotecaria. En el lado positivo, BBVA y Santander, podrían aprovechar un mejor comportamiento de las divisas emergentes, y el crecimiento económico de EEUU.
También ha destacado Repsol, que se benefició del repunte en el precio del petróleo en una jornada marcada por un hecho histórico: la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.
En contraste, compañías con alta intensidad energética como ArcelorMittal sufrieron el deterioro de sus márgenes debido al encarecimiento de la energía, agravado por su fuerte exposición productiva en Europa, situándose entre los peores valores del día.
Petróleo: más volatilidad en el horizonte
En otros mercados, el precio del petróleo retrocedió desde los máximos intradía tras conocerse la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP lo que plantea la mayor crisis existencial que el grupo ha enfrentado desde su creación hace más de medio siglo, dejando la puerta abierta a otras salidas del grupo como puede ser el caso de Venezuela. Este movimiento refuerza la idea de un mercado energético más volátil, menos predecible y con mayor independencia entre productores, en un contexto ya tensionado por el conflicto con Irán. Emiratos Árabes es un país con la ambición de aumentar significativamente la producción de petróleo, cuenta con los recursos necesarios y, lo que es más importante, tiene el capital para hacerlo.
El mercado petrolero mundial sufre actualmente una grave escasez, pero en pocas semanas, quizás un par de meses, podría enfrentarse a una avalancha de barriles: la reapertura del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, una nueva guerra de precios.
Por su parte, el precio del oro se sitúa en mínimos de las últimas tres semanas, presionado por la fortaleza del dólar.A ello se suma la necesidad de liquidez de algunos países, que están optando por vender parte de sus reservas de oro, aumentando la presión bajista sobre el metal precioso.
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