OpenAI pierde el liderato de la IA: rompe con Microsoft e incumple objetivos

- OpenAI encidende las alarmas del mercado tras no alcanzar sus objetivos de ventas y usuarios
- La pérdida de tracción ha generado dudas sobre la capacidad de la compañía para sostener su ritmo de crecimiento en un entorno cada vez más competitivo, con actores como Anthropic aumentando su cuota de mercado
- La compañía de Sam Altman ha roto su contrato de exclusividad con Microsoft, lo que podría ayudarle a escalar su capacidad computacional
- Las acciones vinculadas a OpenAI retroceden
- OpenAI encidende las alarmas del mercado tras no alcanzar sus objetivos de ventas y usuarios
- La pérdida de tracción ha generado dudas sobre la capacidad de la compañía para sostener su ritmo de crecimiento en un entorno cada vez más competitivo, con actores como Anthropic aumentando su cuota de mercado
- La compañía de Sam Altman ha roto su contrato de exclusividad con Microsoft, lo que podría ayudarle a escalar su capacidad computacional
- Las acciones vinculadas a OpenAI retroceden
La carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial está más viva que nunca, y su líder actual en usuarios, OpenAI, empieza a mostrar señales de fragilidad. El CEO de ChatGPT, Sam Altman, no está teniendo el mejor inicio de semana, ya que en los últimos días han surgido dos noticias que reflejan que la competencia en el sector es más intensa que nunca.
Por un lado, OpenAI ha incumplido sus objetivos comerciales, lo que evidencia debilidad operativa y pérdida de tracción frente a sus rivales. Por otro, se ha anunciado un cambio estratégico en su alianza con Microsoft: ambas compañías han acordado eliminar la cláusula de exclusividad que situaba a Azure como proveedor único de nube para OpenAI. ¿Podrá la compañía afrontar sus problemas actuales y crecer al ritmo que exige un mercado cada vez más competitivo?
OpenAI incumple sus objetivos de ventas y usuarios
OpenAI atraviesa uno de los momentos más delicados desde su expansión global. La compañía no está alcanzando sus objetivos internos de ventas ni de usuarios, lo que ha encendido las alarmas tanto dentro de la organización como entre sus principales inversores.
Durante 2026, OpenAI ha incumplido varios de sus objetivos mensuales de ventas. La debilidad comercial se ha hecho especialmente visible en dos segmentos clave: por un lado, la IA para programación, donde Anthropic avanza con fuerza; por otro lado, las soluciones empresariales, un mercado que OpenAI consideraba estratégico.
La pérdida de tracción ha generado dudas sobre la capacidad de la compañía para sostener su ritmo de crecimiento en un momento en el que la competencia se intensifica y los costes se disparan. Anthropic continúa ganando cuota en mercados clave, especialmente en programación y soluciones corporativas, mientras Google ha recuperado protagonismo con Gemini. El resultado es un deterioro en la percepción de OpenAI como referencia indiscutible del sector.
Fin de la exclusividad con Microsoft
Tras la eliminación de la cláusula de exclusividad, Microsoft deja de ser el único distribuidor autorizado de los modelos de OpenAI. A partir de ahora, la compañía podrá ofrecer sus modelos en Amazon Web Services (AWS), firmar acuerdos con otros proveedores cloud y diversificar su infraestructura, reduciendo su dependencia de Azure.
Este cambio elimina una de las mayores restricciones operativas que tenía OpenAI y le permite escalar su capacidad computacional en un momento en el que la demanda de IA está en máximos históricos.
La decisión responde a una necesidad urgente: más capacidad de cómputo. OpenAI lleva meses negociando con múltiples proveedores, incluido Amazon, para asegurar el suministro de infraestructura necesario para su crecimiento.
La exclusividad con Microsoft se había convertido en un freno que limitaba su expansión, reducía su flexibilidad comercial y aumentaba el riesgo de dependencia tecnológica. Con la demanda de computación disparada, la compañía necesitaba abrir el abanico.
Las acciones vinculadas a OpenAI se desploman
La combinación de objetivos incumplidos y ruptura de exclusividad con Microsoft ha tenido un efecto inmediato en el mercado. Las acciones de compañías con exposición a OpenAI, como SoftBank, han registrado descensos significativos.
En concreto, en Tokio, SoftBank ha llegado a caer un 9% tras conocerse los fallos de ventas y usuarios. En el pre-mercado americano, además, empresas como Oracle, AMD o CoreWeave también se están anotando pérdidas, con retrocesos en torno a un 3%.
Los inversores temen que OpenAI esté entrando en una fase de crecimiento más lento justo cuando sus costes se disparan y la competencia de Anthropic y Google se intensifica. La narrativa de liderazgo absoluto que OpenAI mantuvo desde 2023 se ha debilitado, y el mercado está reevaluando tanto la sostenibilidad del gasto en IA como la capacidad de la compañía para mantener su ritmo de expansión.
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