Apenas unos días después de que Emiratos Árabes Unidos manifestara públicamente su preocupación por la liquidez —llegando incluso a solicitar líneas de intercambio de divisas a la Reserva Federal para aliviar la presión sobre su sistema financiero— el país ha dado un paso mucho más drástico: abandonar la OPEP.

La decisión, inesperada y de gran impacto, se produce en medio de una crisis energética global marcada por el conflicto con Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo .

Tensiones acumuladas con Arabia Saudí

La salida no es un hecho aislado, sino el desenlace de años de fricciones con Arabia Saudí, líder de facto del cártel. Ambos países han mantenido desacuerdos recurrentes sobre la política de producción y su influencia en la región.

Mientras Abu Dabi apostaba por aumentar su capacidad productiva mediante nuevas inversiones, Riad defendía limitar la oferta para sostener los precios del crudo. Estas diferencias llevaron en varias ocasiones a los Emiratos al borde de abandonar la organización, aunque hasta ahora habían optado por permanecer dentro del grupo.

La salida de la OPEP llega en un momento especialmente delicado para los mercados energéticos. La guerra con Irán y las perturbaciones en rutas clave del petróleo han alterado el equilibrio global, obligando a los países productores a replantear sus estrategias.

En este contexto, los Emiratos buscan algo más que independencia: quieren velocidad. Consideran que el sistema de toma de decisiones de la OPEP —basado en consensos y negociaciones entre múltiples países— es demasiado lento para reaccionar a un mercado cada vez más volátil.

Abu Dabi no quiere verse condicionado por procesos largos que retrasen su capacidad de respuesta. Su objetivo es poder ajustar rápidamente su producción en función de la demanda global, sin depender de acuerdos colectivos que pueden tardar semanas en materializarse.

¿Cuáles son las consecuencias para el mercado de la salida de Emiratos Árabes de la OPEP?

La decisión podría tener efectos significativos:

Aumentar la volatilidad del precio del petróleo , ya que el mercado pierde previsibilidad.

, ya que el mercado pierde previsibilidad. Debilitar la capacidad de la OPEP para controlar el mercado.

para controlar el mercado. Reducir su influencia frente a productores externos, especialmente Estados Unidos.

De hecho, la influencia del cártel ya venía erosionándose en la última década por el auge de la producción fuera de la organización.

Aunque la alianza OPEP+ seguirá representando cerca del 40% de la producción mundial, la salida de uno de sus principales productores supone un golpe importante a su cohesión y poder de negociación .

Más allá del impacto inmediato, este movimiento refleja un cambio estructural en el equilibrio energético global. Los Emiratos Árabes Unidos no solo buscan independencia productiva, sino también mayor protagonismo geopolítico en un escenario cada vez más fragmentado.

La gran incógnita ahora es si este paso abrirá la puerta a nuevas salidas dentro del cártel… o si marcará el inicio de una nueva era sin el dominio histórico de la OPEP.