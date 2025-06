Cautela en Wall Street tras datos más bajos del IPC

Wall Street cotiza al alza al inicio de la sesión de contado, con un claro apetito por el riesgo en el mercado en general. Antes de la apertura, los futuros de los índices estadounidenses registraron ligeras pérdidas tras los avances de ayer, pero rápidamente se recuperaron. El primer impulso alcista provino de la Casa Blanca, cuando Trump confirmó un próximo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, resultado de dos días de negociaciones que comenzaron el lunes. Posteriormente, se publicaron los datos del IPC de Estados Unidos. Estas lecturas, inferiores a las esperadas, tranquilizaron a los inversores, y el impacto de la guerra comercial en la presión sobre los precios pareció ser menos significativo.

Informe del IPC Los datos de inflación de Estados Unidos de hoy sorprendieron al mercado positivamente: el IPC de mayo subió tan solo un 0,1 % intermensual (frente al 0,2 % esperado), mientras que el IPC subyacente también aumentó un modesto 0,1 %, por debajo del 0,3 % previsto. Esto sugiere que las presiones inflacionarias en Estados Unidos están disminuyendo, lo que podría reducir la probabilidad de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. El acuerdo entre Estados Unidos y China impulsa a Wall Street Al mismo tiempo, los mercados de Wall Street reaccionaron con fuerza a las noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Donald Trump anunció un acuerdo preliminar, que aún requiere la aprobación del presidente chino. Según el acuerdo, Estados Unidos impondrá aranceles del 55 %, mientras que China aplicará aranceles del 10 %, y Pekín aceptará entregas anticipadas de tierras raras. Trump describió la relación como "excelente". Los aranceles y los términos del acuerdo podrían afectar la confianza en los mercados asiáticos y el dólar estadounidense. El índice de pequeña capitalización vuelve a atraer la atención de los inversores. El Russell 2000 subió un 0,55 % al inicio de la sesión de hoy. La relativa fortaleza del índice se debe a los positivos datos del IPC y a la disminución de las tensiones entre EE. UU. y China. Las empresas más pequeñas son más sensibles a las disrupciones globales, las altas tasas de interés y los riesgos de recesión, y las noticias de hoy reducen la probabilidad de que se produzcan estos escenarios. Noticias de empresas de Wall Street Las acciones de Chewy (CHWY.US) cayeron un 7,7% el miércoles después de que la compañía informara un margen bruto y un flujo de caja libre inferiores a lo esperado. Además, su objetivo de ventas para todo el año, reiterado, decepcionó al mercado. A los inversores les preocupa que, en medio de una desaceleración del consumo, el gasto en productos para mascotas pueda crecer más lentamente de lo previsto. Dave & Buster's (PLAY.US) subió un 5% hoy, a pesar de publicar resultados dispares para el primer trimestre. La compañía informó un ligero aumento de los ingresos, una pérdida significativa de ganancias por acción (BPA) y una disminución del 8,3% en las ventas comparables. La gerencia reafirmó su estrategia de "vuelta a lo básico" y su pronóstico para 2025, con la intención de mantener el gasto de capital por debajo de los 220 millones de dólares, los costos de apertura en torno a los 20 millones de dólares y los gastos por intereses entre 130 y 140 millones de dólares. GitLab (GTLB.US) cayó un 13% tras unas previsiones decepcionantes para el segundo trimestre y para todo el año. La compañía espera un BPA para el segundo trimestre de 0,16-0,17 dólares e ingresos de 226-227 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Se mantuvo la previsión para todo el año: BPA de 0,74-0,75 dólares (por encima del consenso) e ingresos de 936-942 millones de dólares, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas. GameStop (GME.US) cerró la jornada con una caída del 4% tras publicar resultados dispares en el primer trimestre. Si bien los ingresos cayeron un 16,9% interanual, la compañía obtuvo un beneficio neto de 44,8 millones de dólares, en comparación con las pérdidas de 32,3 millones de dólares del año anterior. El BPA se situó en 0,17 dólares, muy por encima del consenso (0,04 dólares) y una mejora significativa respecto a la pérdida de 0,12 dólares por acción del año anterior.

