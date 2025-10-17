Cellnex ha cerrado la venta de su negocio de centros de datos en Francia por 391 millones de euros, dentro de su estrategia de desinversiones para reducir deuda y concentrarse en su actividad principal de infraestructuras de telecomunicaciones. La operación incluye el 99,99% del capital de Towerlink France, filial que gestionaba los principales centros de datos del grupo en territorio francés, y ha sido adquirida por Vauban Infra Fibre (VIF), empresa controlada por Crédit Agricole Assurances y Raffles, filial del fondo soberano GIC de Singapur.

El pago se realizará íntegramente en efectivo al cierre de la transacción, fortaleciendo la posición financiera de Cellnex tras otras ventas recientes como su negocio irlandés (971 millones de euros) y el austríaco (803 millones). Esta salida del segmento de centros de datos marca un paso más en el viraje estratégico impulsado por el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, enfocado en estabilizar el balance y comenzar a retribuir al accionista mediante dividendos.

Cotización de las acciones de Cellnex

La noticia de la desinversión en Francia ha sido bien recibida por los inversores, que han elevado las acciones de Cellnex un 1,5% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, no obstante, Cellnex baja un 5,3% hasta los 29,1 euros por título.

Gráfica de Cellnex con velas semanales Fuente: Plataforma de XTB

