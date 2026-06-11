A lo largo de este 2026 se ha hablado mucho de los índices de Corea, Taiwán o Japón, impulsados por su enorme exposición a los semiconductores y al proceso de adopción de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la mayor economía de Asia no ha logrado seguirles el ritmo y ha pasado prácticamente desapercibida. China, que parecía recuperarse de los mínimos alcanzados durante 2024 y que mostró un buen rendimiento en 2025, se ha quedado prácticamente plana en 2026.

En este escenario, el índice CSI 300, que replica el rendimiento de las 300 acciones más grandes y líquidas de Shanghái y Shenzhen, acumula una revalorización de apenas 1,3% desde inicios de año. Y en la sesión de ayer, dos de los valores más mencionados fueron los retailers JD y Alibaba, que volvieron a desplomarse en bolsa. ¿Qué está pasando?

Alibaba y JD vuelven a caer: presión regulatoria y un consumo debilitado

Las acciones de Alibaba Group y JD volvieron a desplomarse después de que los reguladores chinos lanzaran una nueva advertencia por prácticas promocionales consideradas engañosas.

En Hong Kong, Alibaba cayó un 6,5%, su mayor descenso intradía en tres meses, mientras que JD retrocedió un 6%, firmando su peor sesión desde noviembre.

Pero el problema no es solo la caída puntual. Ambas compañías acumulan un rendimiento muy débil en lo que va de 2026, lastradas por un aumento de la competencia, bajadas de precios y un consumo chino que no atraviesa su mejor momento.

En 2026, Alibaba cae un 5% en Hong Kong, mientras que JD retrocede un 6,8%. Una de las causas más señaladas en el caso de Alibaba son los recientes problemas con las clasificaciones de productos, el fuerte gasto en inteligencia artificial que provocó pérdidas operativas, la guerra de precios y, sobre todo, la naturaleza de su modelo de negocio.

Alibaba actúa como marketplace e intermediario, mientras que JD opera su propia red logística y almacenes, actuando como minorista directo, lo que le permite un mayor control operativo en un entorno de competencia feroz.

Un sector bajo presión: descuentos agresivos, márgenes estrechos y un regulador más visible

El sector del comercio electrónico chino atraviesa un periodo de competencia extrema, marcado por descuentos agresivos, márgenes cada vez más estrechos y una presión regulatoria que no da tregua.

La evolución de Alibaba y JD entre 2025 y 2026 muestra que ambas compañías siguen cotizando por debajo de los niveles del año anterior, reflejo de un entorno donde la guerra de precios domina el sector y donde Pekín ha intensificado su estrategia de “nombre y vergüenza”, haciendo públicas sanciones y advertencias para disuadir prácticas abusivas.

Analistas citados por medios internacionales señalan que, aunque las medidas regulatorias no son necesariamente más duras que en años anteriores, sí son más visibles, lo que aumenta la sensibilidad del mercado. En un contexto donde el consumo se desacelera y la confianza del consumidor sigue frágil, cualquier señal de intervención estatal se amplifica en la cotización.

Alibaba y JD, un reflejo de los problemas del comercio chino

La caída bursátil de Alibaba y JD refleja un problema más profundo: el comercio electrónico chino se enfrenta a un entorno donde el consumo se desacelera, la competencia se intensifica y el Estado exige un comportamiento más disciplinado.

Para los inversores, el mensaje es claro: el sector sigue siendo estratégico para Pekín, pero también uno de los más vigilados y expuestos a cambios regulatorios repentinos.

¿Cómo invertir en Alibaba y JD desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Alibaba Group (BABA.US) y JD (JD.US), dos de las mayores plataformas de comercio electrónico de China y actores clave en el ecosistema digital asiático. Ambas compañías cuentan con una presencia dominante en retail online, logística avanzada y servicios tecnológicos, y han sido protagonistas recientes por la creciente presión regulatoria y la intensa competencia en el sector.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Alibaba y JD sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.