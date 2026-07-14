- China mira al exterior
- La IA también importa
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Hoy hemos conocido el dato de exportaciones del mes de junio de China y la cifra ha estado bastante por encima de lo esperado. Hablamos de un incremento interanual de las exportaciones del 27%, casi 9 puntos porcentuales por encima de lo esperado. Esto, más allá del dato, tiene repercusiones a nivel mundial.
China mira al exterior
Una de las áreas que más han destacado han sido las exportaciones de coches. Hablamos de un incremento de los envíos de coches de más de un 71% con respecto al mismo periodo del año anterior, en parte impulsado por la ralentización de la demanda interna causada por la eliminación gradual de los subsidios a los coches eléctricos.
La dinámica está clara: la demanda interna se ralentiza y China mira al exterior. Si sumamos los precios bajos con una tecnología que ha avanzado considerablemente, el atractivo de otros productores empieza a reducirse y en concreto los fabricantes europeos enfrentan una gran amenaza. En ese sentido, ya hay empresas que están estudiando realizar profundos recortes de plantilla, como Volkswagen, que planea despedir a unas 100.000 personas (15% de su plantilla) para reducir costes y así poder hacer frente a las marcas chinas.
Esta dinámica continuará en los próximos años y la industria fuera de China necesita dar un giro de negocio para poder afrontar esta amenaza. Sino, veremos nuevas olas de despidos y muchos cierres de fábricas.
La IA también importa
Pero cuidado, porque parte del crecimiento de las exportaciones también viene de las exportaciones de hardware para la IA, lo que nos indica que China también se puede ver beneficiada de los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en inteligencia artificial.
La segunda ola exportadora de China puede estar llegando y en esta ocasión no solo hablamos de productos baratos, sino también de tecnología sofisticada.
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