¿Ha llegado el momento de invertir en China?

Durante los dos últimos años, el protagonismo de la inteligencia artificial ha recaído casi exclusivamente sobre Estados Unidos y los fabricantes de semiconductores de Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, el mercado empieza a mostrar las primeras señales de una posible rotación. Mientras algunos inversores toman beneficios en compañías como SK Hynix o Samsung tras las fuertes subidas acumuladas, el interés comienza a desplazarse hacia las grandes tecnológicas chinas.

Algunas empresas del país como Alibaba han subido esta noche un 12%, Xioami un 9%, Lenovo un 7%, mientras Tencent se ha revalorizado un 4%.

No se trata únicamente de una cuestión de valoraciones. China reúne actualmente varios factores que podrían convertirla en uno de los mercados más interesantes para seguir durante la segunda mitad del año: un entorno de política económica más favorable, expectativas de reflación, el desarrollo de modelos propios de inteligencia artificial y unas cotizaciones que siguen muy por debajo de las de sus comparables estadounidenses.

La IA deja de ser solo una historia de chips

Durante la primera fase del auge de la inteligencia artificial, los grandes ganadores fueron los fabricantes de semiconductores y de memoria. La enorme demanda de centros de datos disparó las ventas de compañías como Nvidia, SK Hynix o TSMC, impulsando también a todo el ecosistema de infraestructura tecnológica.

Sin embargo, el mercado empieza a mirar más allá. Cada vez son más los inversores que se preguntan quiénes serán los principales beneficiados cuando esa infraestructura comience a traducirse en aplicaciones reales para empresas y consumidores.

En ese escenario, China podría desempeñar un papel mucho más relevante del que muchos esperaban hace apenas unos meses. Gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent o Baidu están acelerando el desarrollo de sus propios modelos de inteligencia artificial, mientras nuevas compañías como DeepSeek, Zhipu AI o Moonshot AI (Kimi) están ganando protagonismo tanto dentro como fuera del país.

La siguiente fase del mercado probablemente no consistirá en abandonar la inteligencia artificial, sino en ampliar el número de ganadores.

Los estímulos de Pekín cambian el sentimiento

A esta evolución tecnológica se suma un entorno macroeconómico más favorable.

Tras varios años marcados por la crisis inmobiliaria y una demanda interna muy débil, las autoridades chinas han intensificado las medidas de apoyo a la economía mediante estímulos fiscales, políticas monetarias más acomodaticias y nuevas iniciativas para impulsar el consumo y la inversión.

El mercado empieza a descontar un escenario de reflación, es decir, una recuperación gradual del crecimiento económico acompañada de una inflación moderada. Históricamente, este tipo de entornos suele favorecer especialmente a la renta variable, ya que mejora los beneficios empresariales y aumenta la confianza de consumidores e inversores.

Si esta recuperación termina consolidándose, las grandes compañías tecnológicas chinas podrían beneficiarse tanto del mayor dinamismo económico como del creciente desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Las valoraciones siguen siendo uno de los principales argumentos

Otro de los factores que explica el renovado interés por China son las valoraciones.

Mientras muchas compañías tecnológicas estadounidenses cotizan cerca de máximos históricos y con múltiplos muy exigentes, gran parte del sector tecnológico chino continúa negociándose con importantes descuentos tras varios años marcados por la regulación, la debilidad económica y la salida de capital extranjero.

Esto significa que, si el escenario macroeconómico mejora y el crecimiento vuelve a acelerarse, el potencial de recuperación podría ser superior al de otros mercados que ya descuentan gran parte de las buenas noticias.

Los obstáculos que empiezan a quedar atrás

El fuerte descuento con el que cotiza actualmente la bolsa china no ha surgido por casualidad. Durante los últimos años, los inversores han tenido que hacer frente a una combinación de factores que ha pesado sobre el crecimiento económico y la confianza del mercado.

Entre ellos destaca la prolongada crisis del sector inmobiliario, que llegó a representar cerca de una cuarta parte del PIB y cuyo ajuste ha reducido significativamente la riqueza de los hogares y el consumo privado. A ello se ha sumado un largo periodo de presiones deflacionistas, un mercado laboral menos dinámico, el envejecimiento de la población y el aumento de las tensiones comerciales con Estados Unidos y otras economías desarrolladas.

Sin embargo, muchos de estos riesgos ya son ampliamente conocidos por el mercado y, en buena medida, están reflejados en las valoraciones. Además, las autoridades chinas han comenzado a responder con estímulos monetarios y fiscales, medidas para estabilizar el sector inmobiliario y un fuerte impulso a industrias estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores, la robótica o los vehículos eléctricos.

La cuestión para los inversores ya no es si China atraviesa dificultades —eso parece evidente—, sino si la situación está empezando a mejorar desde un punto de partida muy deprimido. Históricamente, los mercados suelen anticipar las recuperaciones económicas varios meses antes de que estas se reflejen plenamente en los datos macroeconómicos.

En nuestra opinión, China vuelve a reunir varios de los ingredientes que históricamente han precedido a un cambio de tendencia: valoraciones deprimidas, mejora del ciclo económico, apoyo de las autoridades y un sector tecnológico que comienza a recuperar protagonismo gracias a la inteligencia artificial.

No creemos que vaya a sustituir a Estados Unidos como principal mercado tecnológico del mundo, pero sí que la siguiente fase de la inteligencia artificial podría ampliar el liderazgo más allá de los fabricantes de chips y abrir nuevas oportunidades en mercados que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano.

Si esta tesis se confirma, China podría convertirse en una de las grandes sorpresas bursátiles de la segunda mitad del año.