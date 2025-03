¿Cómo afectará el IPC americano al S&P 500?

El premercado de los índices de Wall Street registra ligeras subidas antes de la publicación de los datos del IPC estadounidense de febrero, previsto para las 13:30 de hoy. Los inversores esperan que la lectura alivie el mercado, situándose ligeramente por debajo o en línea con las expectativas. Con los últimos datos de posicionamiento de los inversores de opciones sobre el S&P 500, se observa que la presión vendedora en este grupo ha aumentado desde ayer. ¿Cómo puede afectar el IPC de Estados Unidos al S&P 500? La confianza del mercado en Estados Unidos parece mantenerse moderada, al menos hasta la publicación del IPC, ya que los inversores deberán evaluar el riesgo de una posible decepción. Cabe destacar que las últimas lecturas del IPC y del IPP de enero mostraron un aumento de la inflación, que no fue confirmado por los datos del PCE. No obstante, datos recientes sugieren que las expectativas de inflación en Estados Unidos han aumentado, lo que podría indicar que el IPC de febrero podría superar las previsiones. Este escenario parece ser el más arriesgado desde la perspectiva de la confianza actual del mercado bursátil y las expectativas sobre la política de la Reserva Federal. Los inversores aún anticipan un recorte de tipos en mayo, especialmente tras los últimos datos de consumo decepcionantes y las lecturas dispares del ISM de los sectores manufacturero y de servicios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del S&P 500 El contrato de futuros del S&P 500 experimenta un ligero repunte desde los mínimos recientes y logra recuperarse con respecto al retroceso de Fibonacci del 23,6% de la onda ascendente de 2022. El primer nivel de resistencia significativo está alrededor de los 5.800 puntos, donde se encuentra la EMA200 de 200 sesiones (línea roja). Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.