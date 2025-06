🔴 ¿Cómo ahorrar para lograr tus objetivos?

Descubre la Gu铆a de Ahorro para Milenials de XTB y aprende a ahorrar mes a mes para alcanzar tus objetivos financieros Ahorrar es una preocupaci贸n para muchos espa帽oles, pero no todos logran cumplir con este objetivo. Y es que seg煤n un estudio elaborado por la Uni贸n de Cr茅ditos Inmobiliarios (UCI), un 24,5% de la poblaci贸n nacional no consigue ahorrar a final de mes, una situaci贸n que se agrava aun m谩s en los j贸venes, donde la cantidad de ahorro que pueden generar es escasa. De hecho, seg煤n los datos del Consejo de la Juventud de Espa帽a, solo un 24,5% de los j贸venes del pa铆s logra ahorrar m谩s de 300 euros al mes. Estas dificultades para ahorrar pueden impedir que muchos habitantes alcancen sus objetivos financieros, ya sea comprar una vivienda, adquirir un nuevo coche o, simplemente, ahorrar preparse para la jubilaci贸n. Para ayudar a la poblaci贸n a mejorar sus h谩bitos de ahorro, desde XTB hemos creado la聽聽Gu铆a de Ahorro para Milenials, una propuesta interactiva en la que podr谩n encontrar consejos para aumentar sus ahorros mes a mes y nuevas f贸rmulas de ahorro con las que podr谩n sacarle el m谩ximo partido a su dinero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴Quieres comprar un casa y no sabes por d贸nde empezar a ahorrar? 驴Sue帽as con unas vacaciones paradis铆acas? Descubre en este seminario especial en directo nuestra聽Gu铆a de Ahorro para Millennials de XTB y averigua c贸mo lograr tus metas financieras sin cambiar tu estilo de vida. 隆No te lo pierdas! Ya en directo 馃憞 聽 聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.