Guerra comercial en IA y drenaje de capital: El segmento de Inteligencia Artificial (Grok) es un negocio que destruye caja, ya que consume el 70% del Capex total de SpaceX pero solo genera el 17% de sus ingresos . Además, compite en desventaja frente a gigantes como Meta (con más de 3.500 millones de usuarios) o Microsoft y Google, que cuentan con clientes nativos en la nube.

Retos e incógnitas en los centros de datos espaciales: Aunque el satélite AI1 ya es una realidad, el proyecto de computación orbital afronta dudas críticas: costes de lanzamiento iniciales mucho mayores que en tierra ($5-8M vs. $1,2-1,8M), la extrema dificultad de realizar mantenimiento remoto ante averías y el riesgo de una rápida obsolescencia del hardware frente a rivales como Alphabet o Blue Origin.

Valoración extremadamente exigente y pérdidas: Tras el repunte inicial de su salida a bolsa, la acción encadena jornadas de caídas debido a un múltiplo de cotización superior a 160 veces sus ventas estimadas para 2026 (frente a las 13x de Nvidia o 8,5x de Microsoft). Se trata de un riesgo muy elevado para una compañía que actualmente registra pérdidas millonarias.

Las acciones de SpaceX empezaron a repuntar con fuerza desde su salida a bolsa. Sin embargo, acumula 2 jornadas consecutivas de caídas y en el pre-mercado de hoy también apunta a la baja. Ya nos hemos centrado en otras ocasiones en los puntos fuertes de SpaceX, por lo que hoy nos toca enfocarnos en los riesgos. ¿Cómo aprovechar las caídas de las acciones de SpaceX?

Valoración muy exigente para SpaceX

Las acciones de SpaceX no están exentas de riesgos. De hecho, pensamos que son muy elevados.

Si vamos por partes, lo primero que tenemos que destacar es el múltiplo al que cotiza la compañía. Actualmente SpaceX cotiza a más de 160 veces las ventas estimadas para el 2026. Esto significa que estamos pagando 160 veces lo que se espera que SpaceX ingresará este año, frente a las 8,5 veces de otras grandes compañías como Microsoft, 5,8 veces de Meta o 13 veces de Nvidia. De hecho, nos tenemos que centrar en el precio/ventas porque SpaceX genera pérdidas millonarias.

Pagar un múltiplo muy alto por una compañía supone asumir un riesgo también alto porque para que la acción no se desplome la compañía tiene que cumplir con unas expectativas muy elevadas y exigentes. Si finalmente no cumple, el castigo es mucho mayor que si al múltiplo es más reducido.

¿Qué está esperando el mercado de SpaceX?

En este caso podemos decir claramente que los inversores esperan que toda la tesis de SpaceX salga bien. Esto es: que Starlink siga creciendo, que xAI con Grok comience a ganar usuarios y a generar beneficios y que los lanzamientos de centros de datos al espacio comiencen en apenas 3 años. El caso de Starlink pensamos que es diferente y que el negocio puede continuar creciendo. Sin embargo, tenemos que profundizar en los otros dos.

Los lanzamientos de centros de datos aún tienen muchas incógnitas

En el caso de los lanzamientos de centros de datos al espacio, surgen varias preguntas. Si bien SpaceX ya ha desarrollado un centro de datos preparado para navegar en órbita, el AI1, todavía tiene retos importantes. El primero de ellos es construir estos centros de datos a gran escala de manera económica y ser capaz de lanzarlos sin que el coste sea demasiado elevado. De momento, si asumimos que el coste de lanzamiento se asemeja al de un Falcon 9, hablaríamos de unos 5-8 millones de dólares, mientras que en tierra costaría entre 1,2 y 1,8 millones de dólares. Este dato tampoco es demasiado preocupante, ya que el potencial ahorro de energía en los años siguientes debería compensar el coste inicial. Sin embargo, requiere de unos hiperescaladores con unas cuentas sanas y sin problemas para pagar más de un inicio. Por otro lado, surgen otras dudas como la radiación a la que están expuestos los chips, que es mayor, y al mantenimiento de dicho centro de datos. Actualmente cualquier técnico puede ir al centro de datos y arreglar la avería o cambiar ciertos componentes. Pero si el centro de datos está en el espacio, la película cambia completamente y el mantenimiento se hace mucho más complicado y no está claro si un robot especializado será suficiente para ello. Existe la posibilidad de dejar la avería siempre que no se propague, pero esto supone otro coste añadido y centros de datos que no operen al 100%. De hecho, también podemos apuntar a la obsolescencia de dichos centros de datos. En la actualidad el ritmo al que avanza el hardware es tan rápido que las compañías no se pueden permitir mantener un chip antiguo durante demasiado tiempo, lo que en un centro de datos espacial puede suponer quedarse atrás de tu competencia. En definitiva, la escala es fundamental para que el negocio sea rentable y todavía hay incógnitas a resolver, por no hablar de otras empresas que pueden ser competidoras como Blue Origin (de Jeff Bezos) o la propia Alphabet, que ya está estudiando este negocio. Todo esto son factores que o bien pueden retrasar el proyecto, haciendo que la generación de caja y beneficios se retrase aún más, o bien que la competencia sea tan elevada que tengan dificultades para ganar dinero.

La IA está sobrepoblada

Por otro lado, el negocio de IA se enfrenta a una voraz competencia. Alphabet con Gemini, Microsoft con Copilot o Meta con MetaAI tienen probablemente una mejor posición para competir en el ámbito empresarial de lo que lo tiene Grok, ya que ya tienen clientes en el segmento de nube que tan solo tendrían que activar las funciones con IA en sus suscripciones. En el caso de Meta, hablamos de unos 3.560 millones de usuarios activos diarios entre todas sus apps frente a los 550 millones de usuarios activos mensuales de X, lo que se traduce en una mayor facilidad para ampliar el número de usuarios que usan tu IA. Además, no podemos olvidarnos de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Es decir, es probable que nos enfrentemos a una guerra de precios en las suscripciones que elimine a los operadores menos eficientes y con menor atractivo para el usuario. De momento, el segmento de IA representa alrededor del 17% de los ingresos de SpaceX, pero el 70% del capex total. Es decir, es un negocio que destruye caja y pierde dinero, drenando lo que Starlink produce.

El aumento del capital flotante puede provocar caídas

Otro factor a tener en cuenta es el capital flotante. Esto es las acciones que operan cada día en bolsa y no están en manos de un gran accionista que no opera con ellas. Actualmente, hablamos de que este capital flotante representa alrededor de un 5% del total de la compañía. Es decir, hay una demanda muy alta por todo el bombo que se le ha dado a la compañía, pero la oferta es muy limitada. Pero cuidado, porque a medida que se vayan liberando a los accionistas antiguos para que puedan vender sus acciones, podríamos ver una salida muy importante de antiguos inversores hasta que el capital flotante de la compañía cope alrededor del 50% del total. Es decir, se incrementaría la oferta de acciones disponibles para comprar de manera muy importante, por lo que si la demanda no acompaña podríamos ver también una presión a la baja.

En definitiva, los riesgos de SpaceX son elevados y es normal que haya inversores preguntándose cómo pueden invertir a la baja en las acciones de SpaceX, o lo que es lo mismo: apostar en contra. En XTB tenéis una posibilidad: las opciones.

¿Cómo invertir a la baja en las acciones de SpaceX?

Con las opciones de XTB, puedes invertir sobre la acción de SpaceX tanto al alza como a la baja, multiplicando tu poder de inversión y siempre con el riesgo limitado gracias a las Opciones. Si piensas que SpaceX está sobrevalorada y puede seguir cayendo, o simplemente tienes las acciones y quieres protegerte de las posibles caídas en los próximos días, puedes comprar una put. De esta forma tu riesgo está limitado a la prima que pagas, pero puedes beneficiarte de las caídas de la acción. La opción put sirve precisamente para ganar dinero cuando el precio de la acción cae, por lo que te permite tanto especular cómo protegerte de las posibles caídas. Simplemente tienes que elegir el precio de ejercicio (precio a partir del cual se ejecuta la opción) al que quieres dicha opción y el volumen que quieres comprar.

Cómo la bolsa en Wall Street abre a las 15:30 hora española, tendrás que esperar hasta esa hora para poder operar con las opciones de SpaceX

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