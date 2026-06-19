SpaceX planea una macroemisión de bonos tras su histórica salida a bolsa

Apenas unos días después de protagonizar la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de la historia, SpaceX ya prepara una nueva operación. La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk planea lanzar una emisión de bonos por valor de 20.000 millones de dólares que podría arrancar tan pronto como la próxima semana. ¿Qué supone esto para la empresa?

Nueva emisión de deuda de SpaceX

Varias firmas de Wall Street ya han recibido el encargo de tantear el apetito de los inversores de renta fija; según fuentes cercanas al proceso, en las primeras conversaciones se baraja una deuda a 10 años con un rendimiento situado entre 1,35 y 1,5 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense y de unos 20.000 millones de dólares.

El objetivo principal de esta multimillonaria captación de fondos es cancelar un crédito puente por el mismo importe que SpaceX solicitó en marzo. Dicha financiación fue necesaria después de que Musk decidiera fusionar bajo el paraguas de la compañía de cohetes a sus otras dos firmas de tecnología: la red social X y la startup de inteligencia artificial xAI, lastradas por las fuertes inversiones necesarias para la IA. Las condiciones definitivas y el volumen final de la colocación de bonos, adelantada por Bloomberg, terminarán de ajustarse según responda el mercado. Dicho crédito puente vence en septiembre del 2027, pero SpaceX puede pedir dos prórrogas que lo colocarían en un vencimiento de marzo del 2028.

SpaceX tiene unos 29.100 millones de dólares de deuda y como esta emisión tiene como objetivo amortizar el crédito de 20.000 millones de dólares, la deuda total tras el repago no variará.

Fiebre de capital en las 'Big Tech' para financiar la IA

Esta ofensiva en el mercado de deuda llega inmediatamente después de que SpaceX recaudara netos unos 75.000 millones de dólares en su debut bursátil. Aunque las acciones se han tomado un leve respiro en las últimas dos jornadas, los títulos acumulan un espectacular rally del 37% desde su estreno en Nueva York. La estrategia de SpaceX no es un caso aislado, sino que refleja la vertiginosa carrera que vive el sector tecnológico, donde los gigantes se han apresurado a captar liquidez en los mercados de renta variable y deuda para sufragar sus grandes inversiones en centros de datos, microchips e investigación.

El reflejo de este fenómeno se hace evidente al observar a otros titanes de la industria en las últimas semanas. Por un lado, el fabricante de chips Nvidia acaba de colocar 25.000 millones de dólares en deuda con grado de inversión, rompiendo una sequía de cinco años sin emitir bonos. Al mismo tiempo, Google ha ampliado su histórica ampliación de capital en bolsa hasta elevarla a los 85.000 millones de dólares, mientras que Anthropic, firma rival en el campo de la IA, ha amarrado un paquete de financiación privada de 35.000 millones de dólares con los fondos Blackstone y Apollo antes de dar su salto definitivo a cotizar.

¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

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