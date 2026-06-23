¿Cómo de importante es la caída de las acciones de SpaceX?

La empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, sufrió ayer un histórico revés financiero al perder 400.000 millones de dólares de su valor de mercado en una sola jornada, lo que representa una caída de más del 16% en el precio de sus acciones. Pero ¿cómo de importante es esta caída?

El desplome de SpaceX

Tras pocos días de su exitoso debut en Wall Street, las acciones de SpaceX sufrieron ayer un descenso de más del 16%. Y dado que es una de las empresas más grandes del mundo, ha dejado un hito histórico: la segunda mayor caída de la historia por capitalización bursátil en un solo día.

Según recoge el diario “Financial Times”, la caída de 400.000 millones de dólares de ayer de las acciones de SpaceX tan solo ha sido superada por la de Nvidia del 27 de enero de 2025, cuando se dejó casi 600.000 millones de dólares. Nótese que las fechas de estas macro caídas están muy juntas y concentradas desde el 2024 hasta la actualidad. Sin embargo, esto se debe a que estas grandes empresas cada vez tienen una capitalización bursátil mayor, lo que provoca que una caída grande en términos porcentuales se traduzca en una debacle en términos monetarios.

Los factores de la caída de SpaceX

La realidad es que no debemos darle demasiadas vueltas a las caídas de ayer en el sector tecnológico y, sobre todo, a SpaceX. Ante un escenario en el que no se alcanza la paz, unas mayores expectativas de subidas de tipos y una salida a bolsa disparada por las nubes, los inversores empezaron a tomar beneficios y se acabó alcanzando algo de pánico. Nada lejos de la normalidad del mercado.

Además, las acciones de SpaceX llegaron a estar un 50% por encima del precio de salida a bolsa a cierre del martes de la semana pasada, lo que supone una gran subida que acaba de salir a cotizar. Es decir, es normal cierta toma de beneficios en una compañía que también se enfrenta a riesgos importantes.

Desde el precio de la OPV de 135 dólares y teniendo en cuenta el precio de las acciones en el pre-mercado, las acciones de SpaceX suben un 13% desde su salida a bolsa.

¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

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