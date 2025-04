Declarar inversiones no solo pasa por dar cuenta de los resultados que se han obtenido con la compraventa de acciones, ETFs u otro tipo de activos, sino también por los intereses que hayamos podido obtener a lo largo del año, ya que estos no están exentos de tributar en el IRPF. En XTB, nuestros usuarios pueden beneficiarse de una serie de intereses por el capital no invertido de su cuenta de inversión, pero ¿cómo se deben declarar? Ahora que la Campaña de la Renta 2024 ha comenzado, te contamos cómo debes declarar los intereses de tu cuenta de inversión XTB para que puedas cumplir con todas tus obligaciones fiscales. ¿Qué intereses ofrece la cuenta de inversión remunerada de XTB?* La historia ha demostrado que tener el dinero parado, sin generar movimiento alguno es uno de los peores errores que los ahorradores pueden cometer. Sin embargo, en épocas de volatilidad, tener la posibilidad de tener el dinero en una cuenta que genera intereses a la espera de nuevas oportunidades y una mayor seguridad es una de las grandes alternativas que ofrecen las entidades financieras. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En XTB, somos conscientes de ello, y por eso hemos decidido aumentar el tipo de interés que recibes por tu dinero no invertido durante los primeros 3 meses del 3,1% anual anterior a un 3,5% anual. Por tanto, cualquier cantidad (no hay máximo ni mínimo) en euros que deposites en tu cuenta de inversión de XTB y no utilices para invertir, recibirás cada mes un 3,5% de interés anual durante los primeros 90 días desde que abriste tu cuenta, recibiendo los intereses en los primeros 5 días del siguiente mes. Si la cantidad que depositas está en dólares, recibirás un 4,2% anual durante los 3 primeros meses por tu dinero. Así por tanto, la cuenta de inversión de XTB ofrece la posibilidad de obtener rendimientos por el dinero, y resulta mucho más atractiva que las cuentas corrientes, en las que el capital pierde valor a marchas forzadas con el mordisco gradual de la inflación. ¿Cómo declarar los intereses de la cuenta de inversión de XTB*? Los intereses generados por la cuenta de inversión de XTB se consideran rendimientos del capital mobiliario y, por tanto, habrá que tributar por ellos en el IRPF. En concreto, estos se incluirán siempre en la base imponible de ahorro de nuestra declaración, un tramo compuesto por dos categorías: los mencionados rendimientos de capital mobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Rendimientos de capital mobiliario : en este apartado se incluyen no solo los intereses generados por la cuenta de inversión de XTB, sino también los dividendos, entre otros. Si el saldo de esta partida es positivo, se sumará a la base imponible de la declaración. Si es negativo, no obstante, podrá compensarse hasta un 25% con los ingresos de la ganancias y pérdidas patrimoniales.

: en este apartado se incluyen no solo los intereses generados por la cuenta de inversión de XTB, sino también los dividendos, entre otros. Si el saldo de esta partida es positivo, se sumará a la base imponible de la declaración. Si es negativo, no obstante, podrá compensarse hasta un 25% con los ingresos de la ganancias y pérdidas patrimoniales. Ganancias y pérdidas patrimoniales: es el apartado de la base de ahorro en el que se recogen los ingresos percibidos por vender acciones, ETFs, futuros y otros activos financieros. Puede emplearse para compensar hasta un 25% de los ingresos de los rendimientos de capital mobiliario. Al estar incluidos dentro de la base del ahorro, los impuestos que los usuarios deberán pagar por los intereses generados por sus cuentas bancarias variarán en función de la suma total de las inversiones incluidas en este apartado, es decir, se fijarán en función de la suma de los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Sobre este total, sea aplicarán los siguientes tipos impositivos: Beneficios hasta 6.000 €: al 19%

Beneficios entre 6.000 y 50.000 €: al 21%

Beneficios entre 50.000 y 200.000 €: al 23%

Beneficios entre 200.000 y 300.000 €: al 27%

Beneficios superiores a 300.000 euros: al 28% Declara tus intereses con XTB y Tax Down Preparar correctamente la Declaración de la Renta puede ser un tema complejo, especialmente para los inversores primerizos. Para facilitar que nuestros usuarios cumplan con sus obligaciones fiscales, en XTB nos hemos asociado con TaxDown, una empresa colaboradora con la Agencia Tributaria que, en 5 sencillos pasos, te ayuda a presentar tu declaración sin errores y aprovechando al máximo todas las posibles deducciones. Y además, por ser Cliente de XTB España, ¡lo puedes hacer con un 30% de descuento! Haz click aquí para aprovechar el 30% de descuento en TaxDown y completa tu Declaración de la Renta.

* Tu cuenta con XTB está asociada a una cuenta bancaria tradicional que está abierta en J.P. Morgan SE, un banco que actúa bajo la legislación alemana, autorizado como una entidad de crédito por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y supervisado conjuntamente por BaFin, el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y el Banco Central Europeo (BCE). J.P. Morgan SE es una empresa europea registrada en Fráncfort del Meno, Alemania.

