Berkshire Hathaway (BRKA.US) atraviesa un momento convulso. El conglomerado dirigido por Warren Buffet presentó el pasado sábado sus resultados del segundo trimestre del año, reportando una caída en sus beneficios del 59%. Esta comunicación vino acompañada del anuncio de que se desprendería de 3.800 millones de dólares de acciones de Kraft Heinz, empresa que ha perdido más del 60% de su valor desde 2015, y llega a seis meses de que se produzca uno de los cambios más importantes para el conglomerado: la marcha de Warren Buffett, que abandona la dirección tras más de 50 años al frente. ¿Qué podemos esperar de la compañía de cara a futuro? Negocios directamente gestionados por Berkshire El negocio de Berkshire Hathaway se divide en tres segmentos principales: negocios directamente controlados por Berkshire, posiciones de inversión y posiciones de efectivo. La situación experimenta ajustes cada trimestre, ya que la capitalización bursátil de Berkshire, la capitalización de las empresas y el valor del efectivo fluctúan continuamente. Actualmente, la capitalización bursátil es de aproximadamente 1,02 billones de dólares y cuenta con 348.000 millones de dólares en efectivo. Por lo tanto, tras deducir estos dos elementos, Berkshire Hathaway y sus negocios valen alrededor de 392.000 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía lleva varias décadas operando de manera directa. Durante este período, ha incorporado a muchas otras empresas, que ha abarcado en su totalidad y que ahora constituyen el núcleo de su negocio. Se trata de empresas de los sectores financiero, asegurador, productivo, de servicios, de transporte y energético. Sin embargo, todas tienen en común que la mayoría pertenecen a sectores económicos más antiguos y tradicionales, menos cíclicos y más estables. En resumen, podemos decir que cada sector y empresa tiene trimestres buenos y malos, pero en conjunto casi siempre registran buenos beneficios y ventas. Probablemente, las empresas más conocidas que pertenecen a Berkshire sean la aseguradora GEICO, la empresa ferroviaria BNSF y Berkshire Hathaway Energy. Además de ellas, podemos conocer, por ejemplo, al fabricante de baterías Duracell o al fabricante de ropa Fruit of the Loom, pero la compañía también posee docenas de otras grandes empresas. Posiciones en la cartera de Berkshire Warren Buffett se hizo famoso gracias a su talento inversor para encontrar buenas empresas. Gracias a ello, ha superado al mercado a largo plazo consistentemente (20% anual frente al 10% anual del S&P 500), a pesar de que en los últimos años el rendimiento ha sido similar al del índice. Aunque Buffett afirma que lo más óptimo es invertir a largo plazo, en la práctica, él y su equipo compran y venden posiciones pequeñas con relativa frecuencia. Sin duda, la mayor participación en la cartera de Berkshire Hathaway actualmente es Apple. En segundo lugar se encuentra American Express con una participación del 16%, y en tercer lugar, Coca-Cola con el 11%. Todas las demás posiciones tienen una participación inferior al 1% en la cartera de Berkshire, por lo que podemos considerarlas insignificantes en términos de tamaño, pese a que aglutinan posiciones de miles de millones de dólares. Warren Buffett ha logrado superar el rendimiento del mercado durante mucho tiempo. Gran parte de este notable rendimiento se logró durante la primera década de su trayectoria, cuando Berkshire aún no era tan grande y podía comprar acciones de otras empresas, lo que posteriormente mejoró significativamente el rendimiento de toda la compañía. Sin embargo, cada año las cosas se vuelven más difíciles para Berkshire; el propio Buffett ha declarado en repetidas ocasiones que, a este tamaño, ya no ve muchas oportunidades en el mundo que puedan cambiar significativamente el rendimiento de Berkshire. Buffett ha sido acusado de otra cosa en los últimos años: la mayor parte del crecimiento de Berkshire se basó en la compra de acciones de empresas tradicionales de sectores tradicionales. Sin embargo, el mundo actual también está impulsado en gran medida por tecnologías que Buffett no comprende del todo, razón por la cual prácticamente evita invertir en ellas. Al parecer, la única excepción es la inversión en Apple, que comenzó en 2016, cuando Buffett vio esta oportunidad con mayor claridad y comenzó a comprar acciones escalonadamente. Posiciones en efectivo de Berkshire Muchas de las empresas que pertenecen a Berkshire obtienen buenos ingresos y generan una gran cantidad de efectivo cada trimestre. Además, muchas inversiones en acciones pagan dividendos atractivos. En otras palabras, miles de millones de dólares estadounidenses fluyen a Berkshire cada trimestre, lo que aumenta su posición de efectivo. La mayor parte de este flujo de caja se encuentra en bonos estadounidenses a corto plazo, que en los últimos años han generado un rendimiento anual de alrededor del 4%. ¿Cuál es el desempeño de las acciones de Berkshire? Las acciones de Berkshire han tenido un rendimiento aproximado del 1.200% en los últimos 25 años, mientras que el S&P 500 se ha revalorizado alrededor de un 500%. Por tanto, en los últimos 25 años las acciones de Berkshire Hathaway han superado significativamente el rendimiento del benchmark. Sin embargo, la situación en los últimos meses para Berkshire Hathaway es algo peor, lo que quiere decir que las acciones están creciendo aproximadamente al mismo ritmo que el índice. La compañía incluye una gran cantidad de títulos más defensivos, que suelen ser más estables que el mercado, y Warren Buffett rara vez se ha forjado la reputación de ser un inversor prudente que reacciona con cautela incluso ante las caídas del mercado. Desde XTB no sabemos si esto también será así en el futuro, pero las acciones de Berkshire Hathaway históricamente han caído menos en situaciones adversas. ¿Qué podemos esperar tras la renuncia de Warren Buffet? Warren Buffett tiene 94 años (cumple 95 este próximo 30 de agosto) y anunció a principios de este año que dejará la dirección de la compañía como CEO a finales de 2025, permaneciendo en ella únicamente como asesor. Así pues, la pregunta lógica es qué pasará con la empresa tras su marcha. Desde XTB vemos un conjunto de personas capaces y rostros conocidos en Berkshire Hathaway liderados por los gestores de inversiones Todd Combs, Ted Weschler, Greg Abel y Ajit Jain. Ted y Todd son financieros con muchos años de experiencia en gestión de capital e inversiones. En el pasado, Buffett se interesó por el éxito inversor de esta pareja. Sin embargo, algunos años, Ted y Todd se quedaron atrás del índice, y según las estimaciones, esto también aplica al período de los últimos 10 años. Esta pareja también mantiene acciones, en promedio, durante un período de tiempo más corto que Buffett, aproximadamente un tercio menor. Buffett también tiende a tener una cartera más concentrada, mientras que Ted y Todd tienen carteras más diversificadas. En 2016, se les ocurrió la idea de comprar acciones de Apple, que posteriormente le gustó a Buffett y resultó ser la mejor operación que la compañía haya realizado. Así pues, Ted y Todd tienen un éxito indiscutible a sus espaldas, aunque no les haya ido tan bien en los últimos años. Ted Weschler tiene 63 años y Todd Combs, 54. La segunda figura clave de la compañía es Ajit Jain, de 73 años, por lo que también es cuestionable su permanencia en la empresa. Jain es considerado un genio de los seguros y dirige las operaciones del conglomerado Ty, que posteriormente forma la base de Berkshire. Las aseguradoras colocan el capital adquirido en valores más seguros, como los bonos, pero Buffett también utiliza parte del dinero para comprar acciones con mayor rentabilidad, aunque, por supuesto, mantiene cierta cantidad de efectivo necesaria para cubrir pérdidas de forma más líquida y con menos riesgo cuando acude a él con la necesidad de captar capital para estas operaciones. Buffett ni siquiera quiere ver los números y aprueba automáticamente tal movimiento para Jain. Este modelo es bastante único en el mundo corporativo estadounidense. Otra personalidad interesante y "presente en las quinielas" es Greg Abel. Este canadiense de 63 años es el sucesor de Warren Buffett no solo como CEO de Berkshire Hathaway, sino también como principal inversor. Abel lleva en la compañía desde el año 2000 y actualmente dirige Berkshire Hathaway Energy. Dentro de la empresa, gracias a su pensamiento analítico, logró identificar áreas que podía optimizar para mejorar el rendimiento operativo del grupo. Gracias a sus éxitos previos, Buffett fue vendiendo gradualmente una parte cada vez mayor de las operaciones diarias de Berkshire a Abel. Según Buffett, ambos piensan de forma muy similar sobre las adquisiciones, y Abel también debería tener una intelecto y una visión de los negocios muy similares, aunque sea menos carismático. Probablemente no sería prudente subestimarlo solo por eso, y a lo largo de las décadas ha quedado claro que Buffett tiene un gran sentido no solo de los negocios, sino también de las personas. Es por ello que se espera que Abel continúe invirtiendo y mejorando las actividades operativas de la misma manera que, por ejemplo, Tim Cook las mejoró en Apple. En cualquier caso, Abel tendría una tarea difícil desde varios puntos de vista. El primero es el tamaño de Berkshire, que dificultará la búsqueda de oportunidades. El segundo es que Berkshire, como conglomerado, ya está funcionando muy bien, y probablemente será cada vez más difícil encontrar margen de mejora. La tercera razón es que el mundo simplemente ha cambiado en la última década en cuanto a la estructura de funcionamiento de las empresas, pero también en cuanto al hecho de que hay muchas empresas tecnológicas que el conglomerado ha evitado hasta ahora. ¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Berkshire Hathaway (BRKA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

