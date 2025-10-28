- La temporada de resultados trae mayor volatilidad
- Una manera de protegerme de la volatilidad
La temporada de resultados suele suponer un incremento de la volatilidad en el mercado a la que los inversores le temen. Sin embargo, hay algunas maneras de que el inversor sufra una menor volatilidad que la que sufra el mercado en general. ¡Os lo contamos!
Las compañías con dividendos altos para protegernos ante la volatilidad
Tradicionalmente, las empresas que reparten un alto dividendo son asimiladas por el mercado como menos arriesgadas y frecuentemente experimentan una menor volatilidad porque el dividendo es una importante forma de remuneración al accionista. En ese sentido, una manera para protegernos de la volatilidad del mercado ante la temporada de resultados, o incluso en general para experimentar menos variaciones en nuestra cartera es invertir en empresas con altos dividendos. Sin embargo, estas compañías también tienen que tener un buen track record en dicho reparto de dividendos, para que el mercado los perciba como algo estable y seguro.
Otra alternativa atractiva es mezclar las posiciones largas en acciones con sólidos dividendos con la venta de opciones call. Esto hace que aunque el potencial alcista de la posición global esté capada, se generen unas rentas más altas porque al dividendo recibido se suma el dividendo más la prima de la opción vendida. Un instrumento de fácil uso para esta operativa es el ETF de Global Equity Premium (JGPI.DE), de JPMorgan. Este ETF usa precisamente esta estrategia de comprar acciones de todo el mundo (aunque principalmente de Estados Unidos) con un historial sólido de dividendos y vender opciones de compra sobre índices.
