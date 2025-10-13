La OPA BBVA-Sabadell sigue su proceso y en esta semana se realizará el recuento del porcentaje de aceptación. Aunque el resultado oficial será anunciado oficialmente por la CNMV este viernes 17 de octubre, ambas entidades irán conociendo información antes de dicha fecha.

BBVA y Sabadell conocerán resultados de la OPA antes de la fecha oficial

BBVA es el banco comprador, por lo que va a ir conociendo datos por parte de BME e Iberclear. Por su parte, Sabadell también tendrá bastante conocimiento de cómo va el proceso porque alrededor del 80% de accionistas minoristas de la entidad tienen sus acciones depositadas en el propio Sabadell, lo que facilita el recuento. Sin embargo, algo más de la mitad de los accionistas son institucionales, por lo que la foto de Sabadell será más parcial.

En cualquier caso, la suerte ya está echada para estas entidades y ahora solo queda esperar a los resultados oficiales de la OPA BBVA-Sabadell. Eso sí, BBVA tendrá más tiempo para valorar sus diferentes opciones en función de cómo vaya el recuento.

Las acciones de Sabadell (velas verdes y rojas) suben un 71% en este 2025, mientras que las de BBVA (velas azules y blancas) lo hacen en un 69%.

Fuente: Plataforma de XTB

