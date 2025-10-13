Las acciones de Telefónica son las más bajistas del selectivo español en la jornada de hoy con caídas de algo más del 1%. La empresa está ya a las puertas de presentar su nuevo plan estratégico (lo hará en noviembre), pero todavía tiene algunos retos a los que enfrentarse.

Venezuela se enquista para Telefónica

Uno de los posibles motivos de las caídas de hoy de las acciones de Telefónica es la situación en Venezuela. Ya sabemos que Telefónica está en mitad del proceso de venta de activos en Latinoamérica para concentrarse en sus mercados clave, que principalmente son España, Alemania y Brasil. Sin embargo, aunque hasta el momento no había tenido grandes problemas para liquidar sus inversiones en Latam, parece que en Venezuela la situación cambia.

Aunque el riesgo político es alto en la mayoría de países de Latinoamérica, el de Venezuela se lleva el premio gordo. El problema de Telefónica es que no encuentra comprador para su negocio en el país y es que la situación del país es muy mala tanto a nivel económico como político. Esto dificulta que otros inversores quieran entrar actualmente en Venezuela tanto por los riesgos ya comentados como por las posibles sanciones de Estados Unidos.

En cualquier caso, no es un mercado demasiado relevante para la compañía española, aunque tenga más del 54% de la cuota de mercado del país y generó algo más de 200 millones de euros de beneficios en 2024, frente a las pérdidas en otras economías.

Las acciones de Telefónica suben un 8% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.