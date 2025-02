Comparecencia de Jerome Powell🔍

El mercado centra su atenci贸n en el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que acaba de presentar su informe semestral de pol铆tica monetaria al Congreso. Este esperado testimonio se produce en un momento crucial para la econom铆a y la pol铆tica monetaria de Estados Unidos. Puntos clave del testimonio de Jerome Powell Visi贸n econ贸mica a medio plazo La econom铆a estadounidense muestra fortaleza en general, con un crecimiento del PIB superior al 2% en 2024, respaldado por un gasto de consumo resiliente. Sin embargo, la inversi贸n en equipos muestra signos de desaceleraci贸n.

La inflaci贸n ha avanzado considerablemente hacia la meta del 2% de la Fed , aunque sigue siendo algo elevada. El PCE total aument贸 un 2,6% en los 12 meses hasta diciembre, mientras que el PCE subyacente聽aument贸 un 2,8%.

El mercado laboral mantiene una posici贸n estable y la tasa de desempleo se mantiene estable en niveles bajos . Cabe destacar que Powell enfatiz贸 que las condiciones laborales no son actualmente una fuente de presiones inflacionarias.

Powell enfatiz贸 que no hay urgencia para ajustar la pol铆tica monetaria , lo que indica que se adoptar谩 una actitud paciente ante las futuras decisiones sobre los tipos.

La Fed est谩 preparada para mantener la moderaci贸n de la pol铆tica durante un per铆odo m谩s largo si la econom铆a se mantiene fuerte y la inflaci贸n no avanza decisivamente hacia el objetivo del 2%.

Por el contrario, la Fed est谩 lista para flexibilizar la pol铆tica si observa una debilidad inesperada del mercado laboral o una ca铆da de la inflaci贸n m谩s r谩pida de lo previsto. Revisi贸n del marco macroecon贸mico Se est谩 llevando a cabo una revisi贸n integral del marco de pol铆tica monetaria de la Reserva Federal , que concluir谩 a finales del verano.

El objetivo de inflaci贸n del 2% permanecer谩 sin cambios y no est谩 sujeto a revisi贸n .

La revisi贸n del marco incorporar谩 lecciones de los 煤ltimos cinco a帽os e incluir谩 la participaci贸n del p煤blico a trav茅s de los eventos Fed Listens. Medici贸n del riesgo Powell enfatiz贸 que la pol铆tica monetaria est谩 bien posicionada para manejar los riesgos e incertidumbres actuales.

La Fed sigue atenta a los riesgos en ambos aspectos de su mandato: m谩ximo empleo y estabilidad de precios.

El comit茅 considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos est谩n m谩s o menos equilibrados. El testimonio de Powell refleja un enfoque cauteloso y equilibrado, que sugiere que la Fed exigir谩 pruebas sustanciales antes de realizar ajustes significativos en su pol铆tica. El foco sigue estando en lograr un progreso sostenible hacia la meta de inflaci贸n del 2% manteniendo al mismo tiempo unas condiciones s贸lidas en el mercado laboral. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del euro-d贸lar 聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.