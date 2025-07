Conferencia de prensa de Lagarde

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios todos sus tipos de interés clave (tipo de depósito: 2%; tipo de refinanciación: 2,15%), alegando la disminución de la presión inflacionaria y la resiliencia observada hasta la fecha en la economía de la zona euro. La decisión estuvo en línea con las expectativas de los mercados. La presidenta del BCE, Christina Lagarde, subirá al escenario en Frankfurt para explicar la decisión y presentar las perspectivas económicas actualizadas. Encontrará información clave de la conferencia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Declaraciones clave de la presidenta Lagarde: La inflación se sitúa actualmente en el objetivo a medio plazo del 2% y la evolución económica coincide con la evaluación previa del BCE. La dinámica de precios de los bienes continúa moderándose, mientras que la inflación de los servicios se aceleró ligeramente, hasta el 3,3%. Las expectativas de inflación al consumidor a corto plazo se redujeron tras el repunte previo. El crecimiento en el segundo trimestre superó las expectativas, debido principalmente a la solidez de las exportaciones prearancelarias, junto con el aumento del consumo privado y la inversión. Tanto la manufactura como los servicios experimentaron una modesta expansión, aunque persisten riesgos, como la persistente incertidumbre geopolítica y comercial, así como la fortaleza del euro, que podría estar provocando dudas entre las empresas sobre sus decisiones de inversión. Los riesgos para el crecimiento siguen siendo a la baja, con las barreras comerciales potencialmente lastrando la actividad económica. Por otro lado, las perspectivas de inflación se volvieron más inciertas. Un euro más fuerte podría moderar aún más la inflación, mientras que la fragmentación de la cadena de suministro debido a las barreras comerciales podría incrementar los precios de los insumos. El BCE monitorea los tipos de cambio del euro con fines de pronóstico, pero su política no los afecta de ninguna manera

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.