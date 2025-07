Hoy tiene lugar una nueva reunión del Banco Central Europeo, en lo que quizás sea el encuentro más aburrido del año, ya que no habrá proyecciones económicas ni movimientos en los tipos de interés. Aun así, la reunión del BCE puede traer consigo cualquier sorpresa o interpretación que pueda agitar el mercado, en función de las respuestas de Christine Lagarde en la conferencia de prensa posterior. Una reunión del BCE sin cambios a la vista Se espera que el Banco Central Europeo deje sin cambios los tipos de interés por primera vez en un año, aunque podría ser una pausa muy breve si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su plan de imponer unos aranceles más altos a las importaciones de Europa, lo que obligaría al BCE a actuar con rapidez y contundencia en septiembre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tasa de inflación anual de la eurozona se mantiene en el objetivo marcado, aunque si bien los economistas del banco central esperan que caiga por debajo de ese nivel en 2026, también esperan que se recupere en 2027. Para muchos responsables políticos, esto sugiere que han completado con éxito la difícil tarea de reducir la inflación desde un máximo que llegó a superar el 10% a finales de 2022 sin llevar la economía de la eurozona a una recesión. Esto ha llevado a los inversores a concluir que no hay motivo para que el BCE vuelva a recortar tipos esta semana. Aun así, el banco central se enfrenta a dos amenazas para su tranquilidad: la amenaza arancelaria y la propia fortaleza del euro. Los aranceles y el euro, dos puntos de preocupación para el BCE Lo más urgente es la decisión de Trump de aumentar los aranceles sobre una amplia gama de importaciones procedentes de Europa del 10% al 30%. Estos aranceles más altos entrarán en vigor el 1 de agosto y podrían reducirse mediante negociación. Sin embargo, cualquier aumento superior al 10% probablemente provocaría un crecimiento económico más lento de lo previsto por el BCE, aunque parece que el acuerdo está cada vez más cerca de cumplirse. Con tanta incertidumbre en las negociaciones de los aranceles entre Estados Unidos y la UE, no tiene mucho sentido que el BCE haga una declaración contundente sobre su política monetaria futura cuando podría demostrarse inapropiada en semanas o incluso días después. El otro punto de debate es la fortaleza del euro, que se ha apreciado frente al dólar estadounidense alrededor de un 15% desde principios de año. Un euro más fuerte frena directamente la inflación en la eurozona al reducir los precios de los bienes y servicios importados. Sin embargo, una moneda más fuerte también agrava el impacto del aumento de aranceles en la demanda estadounidense de productos fabricados en Europa, lo que ralentiza el crecimiento, a la vez que reduce los beneficios de las empresas exportadoras de la región. Si los aranceles aumentan del 10% y la moneda se mantiene fuerte, la inflación podría caer aún más por debajo del objetivo del 2% previsto actualmente para 2026, y mantenerse por debajo del objetivo en 2027. Se trata de una perspectiva a la que el BCE probablemente respondería recortando los tipos de interés según nuestra opinión en 50 puntos básicos en lo que queda de año, pero si hay acuerdo podríamos ver entre 0 y 1 recorte de 25 puntos básicos dependiendo de su propios términos.



