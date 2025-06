Correcciones en los futuros europeos y americanos

Los futuros de los índices estadounidenses registran hoy modestas caídas, con una caída de entre el -0,2% y el -0,3%. También se observan pérdidas en las operaciones previas a la apertura del mercado para el DAX, el FTSE 100 y el Euro Stoxx 50. Sin embargo, los índices chinos muestran un rendimiento notablemente mejor, con los futuros de CHN.cash y HK.cash subiendo aproximadamente un 1 %. La publicación macroeconómica clave de hoy será el informe de inflación del IPC de Estados Unidos de mayo, previsto para las 12:30 GMT. Las expectativas del mercado apuntan a un ligero aumento en comparación con los datos de abril. Además, es posible que veamos un comunicado oficial sobre las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los metales preciosos, observamos una volatilidad significativa en comparación con otros mercados. El platino subió casi un 2%, alcanzando los 1.240 dólares por onza troy, volviendo a niveles vistos por última vez en 2020. El oro sube un 0,5% hasta los 3.338 dólares por onza mientras que el paladio también subió un 0,9%. Otros mercados El dólar estadounidense se apreció ligeramente en las primeras operaciones del miércoles, con el índice USD (USDIDX) subiendo un 0,6% por encima de la marca de 99. Las materias primas agrícolas se mantuvieron mayoritariamente en terreno positivo, aunque las ganancias se mantuvieron relativamente modestas. Mientras tanto, el EUR/USD se mantuvo prácticamente sin cambios. El petróleo subió un 0,5%. Los datos del API mostraron una reducción de 0,37 millones de barriles, en comparación con las expectativas de un aumento de 0,7 millones de barriles y una disminución significativa de -3,28 millones de barriles en el informe anterior. Sin embargo, los inventarios de gasolina volvieron a subir, en casi 3 millones de barriles, tras un aumento previo de 4,7 millones de barriles.

El director ejecutivo de JPMorgan, Dimon, sugirió que la economía estadounidense podría debilitarse pronto. Según David Sacks, el zar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, "China está solo entre 3 y 6 meses detrás de EE. UU. en Inteligencia Artificial".

