La disputa continúa: Powell le manda otro dardo a Trump

A pesar de que Jerome Powell ya no sea la cara visible de la Reserva Federal tras haber sido sustituido por Kevin Warsh, parece que sus roces personales y los encontronazos con Donald Trump no han terminado del todo.

Después de más de un año de mandato de Trump, marcado por conflictos y comentarios críticos hacia Powell por su reticencia a bajar los tipos de interés, la batalla de indirectas entre ambos sigue latente. ¿Qué ha pasado esta vez?

Powell defiende la independencia de la Fed y lanza un mensaje directo a la Casa Blanca

El expresidente de la Reserva Federal ha lanzado un mensaje contundente en defensa de la independencia del banco central, advirtiendo de que la institución perdería su credibilidad si un presidente pudiera destituir a sus altos cargos por desacuerdos de política monetaria.

Según Powell, permitir interferencias directas desde la Casa Blanca erosionaría la confianza pública en que las decisiones de la Fed se toman “en beneficio de todos los estadounidenses”. Además, ha recordado que el marco legal estadounidense está diseñado para blindar la política monetaria de presiones partidistas e instó a los ciudadanos a defender el respeto al Estado de derecho en un momento de fuerte polarización política.

¿Por qué es importante la independencia de la Fed?

La independencia de la Reserva Federal es esencial porque garantiza que las decisiones sobre tipos de interés y estabilidad financiera se tomen pensando en la economía a largo plazo, no en los intereses políticos del momento.

Los mandatos políticos duran cuatro años y, en ocasiones, las decisiones se toman sin considerar la viabilidad fiscal o económica futura, siempre que generen beneficios inmediatos o rédito electoral. Por eso es crucial que exista un organismo separado del gobierno que actúe con una perspectiva más amplia.

Cuando la política monetaria está protegida de presiones partidistas, los mercados confían más, la inflación se controla mejor y se preserva la credibilidad institucional que sostiene al sistema financiero estadounidense.

Además, la Fed (igual que el BCE en Europa), influye directamente en el comportamiento del mercado: cuando sube o baja los tipos, cambia el coste del dinero, afecta al crédito, mueve a los inversores entre renta fija y renta variable y altera la valoración de activos como acciones, bonos, materias primas o vivienda.

Cualquier duda sobre su independencia puede generar volatilidad inmediata y desestabilizar a los mercados globales.

En el contexto actual, Trump presionaba para una bajada de tipos más rápida y menos conservadora con el objetivo de impulsar las bolsas y la economía, mientras que Powell rechazaba esta idea por el riesgo de provocar un repunte inflacionario que obligara después a corregir la política monetaria de forma más agresiva.

El caso Lisa Cook reaviva el debate sobre la presión política

Las declaraciones de Powell llegan en un contexto especialmente tenso. El Tribunal Supremo delibera sobre el futuro de la gobernadora Lisa Cook, a quien el presidente Donald Trump intenta destituir por acusaciones no probadas de fraude hipotecario. Cook ha negado los cargos y el caso sigue pendiente de resolución.

Powell ha insistido en que existen protecciones “claras y directas” que impiden la injerencia política en la Fed, y recordó que su propio mandato estuvo marcado por años de presión para bajar los tipos de interés, ataques personales y una investigación penal sobre sobrecostes en obras del edificio del banco central.

El discurso de Powell llega en un momento en el que la independencia de la Fed vuelve a estar en el centro del debate nacional.

Su advertencia, que la credibilidad del banco central podría desmoronarse si se permite la destitución política de sus funcionarios, resuena en un país donde la inflación, los tipos de interés y la estabilidad institucional son temas de máxima sensibilidad.