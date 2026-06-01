Quedan ya lejos los días en los que las principales voces estadounidenses estimaban que la operación militar en Irán duraría cuatro o cinco semanas. Hoy, con más de tres meses de conflicto, la situación se describe como una calma tensa, con Estados Unidos e Irán en un alto el fuego frágil mientras Israel continúa con sus operaciones en Líbano.

A pesar de esta aparente pausa, las idas y venidas diplomáticas han sido constantes. Cada avance se celebraba con caídas del petróleo y cada retroceso con subidas, llevando al Brent a situarse en torno a los 93 dólares, un nivel más optimista que los vistos semanas atrás y que refleja que el mercado descuenta cierta esperanza de avances significativos.

Este fin de semana no ha sido la excepción. Nuevos movimientos en Oriente Medio han vuelto a preocupar a los inversores y han impulsado de nuevo el precio del petróleo. ¿Qué ha pasado en Oriente Medio y qué implica para el final del conflicto?

Escalada silenciosa en Oriente Medio: negociaciones en marcha, pero más tensión sobre el terreno

Según Bloomberg, las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar en las últimas horas, incluso mientras Estados Unidos e Irán intercambian borradores para un posible acuerdo que combine un alto el fuego regional y la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio energético mundial.

El avance diplomático sigue siendo incierto, especialmente después de que Israel ampliara su ofensiva terrestre en Líbano, rompiendo la frágil tregua con Hezbolá. La región vuelve a moverse entre la negociación y la confrontación, sin una dirección clara.

Un borrador polémico que genera fricciones entre Washington y Teherán

Se rumorea que el borrador filtrado incluye elementos que están generando tensiones entre ambas partes. Supuestamente, Irán sostiene que el texto le otorgaría autoridad exclusiva sobre el tránsito marítimo en Ormuz, algo que Washington rechaza de plano.

También se rumorea que el documento contempla el acceso iraní a 12.000 millones de dólares en fondos congelados, que serían liberados en un plazo de 60 días.

Estos puntos han complicado aún más unas conversaciones que ya eran delicadas y que ahora se ven presionadas por los acontecimientos militares de las últimas horas

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Nuevos ataques elevan la tensión: Kuwait y Ormuz vuelven al foco

Además, el artículo de Bloomberg indica que la tensión en Oriente Medio aumentó aún más tras un ataque con misil balístico iraní contra una base aérea en Kuwait, que dejó cinco militares estadounidenses heridos leves y dañó gravemente dos drones MQ‑9 Reaper.

Horas después, un nuevo incidente naval volvió a poner el foco en Ormuz: la Marina estadounidense interceptó un buque con bandera de Gambia que se dirigía a un puerto iraní. Tras ignorar veinte advertencias, un avión estadounidense destruyó el motor del barco con un misil Hellfire, reforzando la percepción de un bloqueo naval de facto en la zona.

Estos episodios han devuelto al mercado la sensación de que cualquier avance diplomático puede deshacerse en cuestión de horas.

Un equilibrio frágil entre diplomacia y confrontación en Oriente Medio

El escenario actual combina negociaciones extremadamente delicadas con una escalada militar que amenaza con desbordar cualquier intento de acuerdo.

Mientras Washington y Teherán intercambian borradores, la ofensiva israelí en Líbano, los ataques de Hezbolá y los incidentes en Ormuz mantienen la región al borde de una crisis mayor.

El mercado, consciente de este equilibrio inestable, vuelve a reflejarlo en el precio del petróleo, que se mueve al ritmo de cada titular. La calma tensa continúa, pero la sensación predominante es que el conflicto está lejos de resolverse y que cualquier avance puede verse neutralizado por un nuevo episodio de tensión.