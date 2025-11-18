El apetito por el riesgo está deprimido, los tenedores a largo plazo venden, los flujos a ETF se frenan y el precio rompió la media móvil de 50 sesiones, una señal históricamente bajista.

El mercado de Bitcoin está atravesando un momento de fragilidad inusual, con caídas del 27% desde sus máximos históricos. Por primera vez en siete meses, el precio de la criptomoneda más famosa del mercado ha caído por debajo de la barrera de los 90.000 dólares, borrando las ganancias que había conseguido en lo que llevamos de 2025. ¿Qué está pasando en el Bitcoin? ¿Y qué podría ocurrir en las próximas semanas?

¿Por qué se desploma el Bitcoin?

El apetito por el riesgo permanece deprimido, los tenedores a largo plazo han comenzado a reducir posiciones y los flujos hacia los ETF de Bitcoin se han ralentizado de forma visible. El Bitcoin ha perdido unos 650.000 millones de dólares en capitalización desde su máximo de octubre. La volatilidad es habitual, pero esta vez destaca la rapidez con la que se ha evaporado la convicción del mercado y la falta de explicaciones claras más allá del apalancamiento y la fragilidad estructural.

A esto se suma que el precio del Bitcoin se encuentra en un nivel técnico clave: la ruptura reciente por debajo de la media móvil de 50 sesiones —históricamente un preludio de correcciones relevantes— ha reforzado la lectura bajista. Cada vez que el Bitcoin ha caído por debajo de su media móvil de 50 semanas en los últimos 13 años durante un ciclo alcista, los precios de las criptomonedas se han desplomado durante los siguientes meses.

Actualmente, el precio del Bitcoin se encuentra un 27% por debajo de sus máximos recientes, aunque la caída típica del mercado bajista de bitcoin es de alrededor del 30.8% desde 2014. Por lo tanto, esta caída actual no es nada fuera de lo común. De hecho, desde 2017, el Bitcoin ha experimentado más de 10 descensos de un 25% o más, 6 descensos de un 50% o 3 descensos del 75% o más.

Las dudas sobre la IA también afectan al Bitcoin

A nivel macro y político, el contexto tampoco ayuda. Puede no ser casual que esta corrección cripto coincida con un reajuste político en Estados Unidos tras los reveses electorales de MAGA y figuras como Zohran Mamdani, cuya retórica contra las élites choca con la narrativa de la industria cripto en ciudades como Nueva York. Incluso plataformas como Polymarket ahora elevan la probabilidad de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, afectando las expectativas de regulación y apoyo político al sector.

Si a esto le sumamos las dudas sobre las altas valoraciones de las empresas de IA con las cuales está correlacionada y la probabilidad en aumento de que la FED no recorte tipos, tenemos una combinación de factores que podrían estar limitando el comportamiento del Bitcoin, pero la cuestión central persiste: si la famosa criptomoneda no logra consolidar una tendencia alcista a pesar del apoyo político, una mayor adopción y el creciente respaldo institucional, ¿cuándo lo hará? Nuestra interpretación es que el verdadero factor determinante es la liquidez global. Con el final del cierre de gobierno en Estados Unidos y la expectativa de nuevos estímulos fiscales y monetarios, es posible que la liquidez vuelva a ampliarse en los próximos meses. Si eso ocurre, Bitcoin podría recuperar parte del terreno perdido.