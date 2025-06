Luca de Meo dispara las acciones de Kering más de un 9%

Las acciones de Kering se disparan y suben un 9,5% al inicio de la sesión del lunes. La cotizada francesa, que pertenece tanto al CAC 40 como al EuroStoxx 50, índice que abandonará en los próximos días, lidera las subidas en ambos selectivos tras conocerse que el ex-CEO de Renault, Luca de Meo, tomará las riendas de la firma. Las acciones de Kering celebran la llegada de Luca de Meo Kering, conglomerado especializado en el diseño y fabricación de artículos de moda y lujo, agrupa un portafolio de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen. La reciente revalorización de sus acciones se ha visto impulsada por el nombramiento del ex CEO de Renault, Luca de Meo, como nuevo director ejecutivo del grupo. Esta decisión estratégica llega en un momento crítico para la marca y se percibe como un intento de revitalizar su posicionamiento y dinamismo. Tras varios años de deterioro operativo y presión sobre márgenes, Kering ha experimentado una alta rotación en el liderazgo creativo sin lograr una recuperación sostenida en el valor de sus marcas. Ante este contexto, el grupo ha desplazado el foco hacia una reestructuración financiera y estratégica, centrando sus esfuerzos en optimizar la gestión y restaurar la eficiencia y la confianza del mercado. El cambio de liderazgo se interpreta como una apuesta por una gestión más eficiente y orientada a resultados, especialmente relevante en un contexto desafiante para el sector del lujo. Aunque las previsiones generales para el ejercicio 2025 mantienen un sesgo positivo, persisten riesgos relevantes que podrían limitar el crecimiento del segmento, entre ellos el endurecimiento de los aranceles por parte de Estados Unidos y la desaceleración de la demanda en el mercado chino, tradicionalmente uno de los motores clave del consumo de lujo. ¿Por qué ese cambio de gobierno? Desde sus máximos de 2021, las acciones de Kering han perdido cerca del 60% de su capitalización bursátil, reflejo de un deterioro en sus fundamentales y en la percepción de mercado. Esta contracción ha llevado al grupo de lujo a iniciar un proceso de reestructuración profunda, con un enfoque particular en Gucci, su marca insignia, que representa aproximadamente dos tercios del beneficio operativo del grupo. Tras varios años de crecimiento inorgánico mediante adquisiciones, incluyendo la reciente incorporación de Valentino, Kering enfrenta ahora el desafío de optimizar su estructura financiera. La compañía trabaja en la reorganización de su deuda acumulada, que se ha visto tensionada tanto por el bajo rendimiento de algunas de sus casas de moda como por episodios que han puesto en duda su reputación, como las controvertidas campañas publicitarias de Balenciaga. Este proceso de ajuste operativo se plantea con el objetivo de restaurar la confianza de los inversores y desbloquear el potencial de recuperación de la acción en el medio y largo plazo. ¿Por qué Luca de Meo? Luca de Meo, el antiguo consejero delegado de Renault, ha logrado reestructurar la compañía que lastraba significativos fallos operativos. Por ello, se postula como el candidato perfecto para la compañía de lujo. Se espera que sea capaz de poner solución al exceso de deuda de la compañía y reestructurar las inversiones y firmas dentro del grupo. Los resultados presentados por Kering en el primer trimestre del año mostraron una desaceleración de los ingresos respecto tanto al mismo periodo como al último trimestre del año anterior. Además, la compañía ha visto una disminución considerable de sus márgenes, lo que limita su capacidad operativa. El margen EBIT pasó de un 21,63% al 9,88%. Cotización de las acciones de Kering Las acciones de Kering se negocian actualmente en los 188,7 euros por título. A pesar del contexto bajista, el precio se mantiene por encima de su media móvil de 14 sesiones, lo que podría interpretarse como una señal de recuperación de tendencia. Desde el punto de vista técnico, una ruptura sostenida de la línea de tendencia situada en torno a los 216 euros podría actuar como catalizador para un cambio de tendencia más sólido, con una proyección teórica hacia niveles de resistencia en los 282 euros. Esta hipótesis se ve respaldada por el elevado castigo acumulado por la acción en el último ejercicio, lo que deja espacio para una revalorización si se producen mejoras operativas. Por ello, en caso de darse el proceso de reestructuración interna y la recuperación de los márgenes en sus marcas clave, el valor de las acciones de Kering podrá experimentar una mejora en su cotización. Las acciones de Kering acumulan una caída del 20,3% en lo que va de año y del 38% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, el corto plazo muestra signos de estabilización. El valor ha repuntado un 5,5% en los últimos 30 días, un 7% en la última semana y un 9% en la sesión del lunes.¿Será Luca de Meo capaz de devolverle el brillo a Kering? El tiempo dirá.

