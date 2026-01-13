-
Aumento de la incertidumbre política e institucional: la escalada de tensiones geopolíticas y, especialmente, la ofensiva de Donald Trump contra la Reserva Federal están elevando el riesgo institucional en Estados Unidos, reforzando el atractivo de los metales preciosos como activo refugio.
Repunte de las expectativas de inflación: aunque contenidas por ahora, los estímulos fiscales y monetarios, el efecto riqueza, el impacto de la IA en la productividad y un crecimiento económico sólido mantienen viva la preocupación inflacionaria, lo que sigue apoyando la demanda de metales.
Los metales preciosos continúan registrando fuertes subidas, una dinámica que ya no resulta novedosa en los últimos meses. ¿Qué factores pueden explicar este comportamiento?
La incertidumbre política y el riesgo institucional impulsan la demanda de refugio
En primer lugar, el inicio de año ha venido acompañado de una sucesión de acontecimientos políticos que han elevado de forma generalizada la incertidumbre y la tensión a nivel global. La captura de Maduro, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y otros países, así como las revueltas en Irán, se han convertido en focos centrales de análisis político y geopolítico, impulsando la demanda de activos refugio.
En segundo término, la ofensiva de Donald Trump contra Jerome Powell ya no puede interpretarse como un mero choque de personalidades ni como un desacuerdo técnico sobre la política monetaria. La apertura de una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal marca un punto de inflexión: supone un intento explícito de disciplinar políticamente al banco central estadounidense.
Atacar a Powell no acelera el crecimiento ni abarata el crédito. Por el contrario, introduce una prima de riesgo institucional que Estados Unidos no necesitaba. Si la independencia del banco central pasa a ser una variable política más, el coste no lo asumirá Powell, sino la propia economía estadounidense.
La Reserva Federal —al igual que el resto de los bancos centrales— nació para vigilar y corregir la irresponsabilidad económica y fiscal. Su politización acerca a Estados Unidos a dinámicas propias de economías emergentes y lo aleja de lo que Wall Street ha representado durante el último siglo: el principal epicentro financiero global.
Por último, están las expectativas de inflación. Aunque por ahora parecen contenidas, siguen siendo uno de los principales riesgos que podrían materializarse en los mercados este año. A ello contribuyen los estímulos fiscales que comenzarán a reflejarse en la economía a partir de este trimestre, la política monetaria acomodaticia, el efecto riqueza, el impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad y un crecimiento económico que, de por sí, sigue siendo sólido.
