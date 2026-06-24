¿Cuándo es el último día para cobrar el dividendo de IAG?

- Último día para el dividendo de IAG
- Fecha ex-dividend ¿cuándo es?
- Último día para el dividendo de IAG
- Fecha ex-dividend ¿cuándo es?
Las acciones de IAG no están destacando hoy, pero mañana es un punto importante. Hablamos del descuento del dividendo que la compañía pagará el lunes que viene. ¿Cuáles son las fechas clave?
Último día para el dividendo de IAG
Hoy 24 de junio es el último día para tener las acciones de IAG en posesión y tener derecho al cobro del dividendo que pagará el próximo día 29 de junio. Esto significa que todo aquel que termina la sesión de hoy con las acciones de IAG tendrá derecho al cobro del dividendo, que será de 5 céntimos por acción y que daría una rentabilidad por dividendo del 0,92% desde los precios actuales.
Fecha ex-dividend ¿cuándo es?
La fecha ex-dividend es clave. Se trata del día en el que el dividendo es descontado de la cotización de la empresa. En este caso, mañana será el día en el que el dividendo de IAG se descontará de su cotización, por lo que si ves una caída algo mayor que la que pueda tener el mercado, probablemente se deba a esto. Por ello, los inversores que compren mañana las acciones de IAG ya no tendrán derecho de cobrar el dividendo del día 29 de junio.
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¿Cómo comprar acciones de IAG?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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