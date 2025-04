¿Cuánto están subiendo las mineras de oro?

Los precios del oro han alcanzado hoy nuevos máximos históricos, con el oro al contado subiendo más de un 1% hasta los 3.207,20 dólares la onza, a medida que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China impulsa a los inversores hacia activos refugio. El oro se dispara El metal precioso ha experimentado subidas estelares esta semana, tras la imposición por parte del presidente Trump de aranceles del 145% a los productos chinos, mientras que China respondió con aranceles del 84%. Este tenso intercambio ha generado una importante volatilidad en el mercado, y los inversores han abandonado los activos de riesgo y los bonos del Tesoro estadounidense en favor de los activos refugio tradicionales. Los futuros del oro para entrega en junio se dispararon un 1,7% hasta los 3.231,69 dólares la onza, ampliando la impresionante ganancia del 20% del metal en lo que va de año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Unos datos de inflación estadounidenses más moderados de lo esperado han debilitado el dólar y aumentado las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal en 2025. Esta debilidad de la moneda, sumada a la perspectiva moderada de la Fed en un contexto de crecientes tensiones comerciales, ha creado las condiciones ideales para el ascenso del oro. El SPDR Gold Shares ETF (GLD) registró su mayor aumento porcentual diario desde octubre de 2023, subiendo un 2,8% hasta los 282,82 dólares. El mercado está descontando tres recortes de tipos este año en EE.UU. Fuente: Bloomberg L.P. Las acciones de las mineras de oro han superado incluso al propio metal, con Agnico Eagle Mines subiendo un 35%, Newmont un 29% y Barrick Gold un 21% en 2025. Precio del oro El oro cotiza actualmente en un máximo histórico cercano a los 3.200 dólares. Los bajistas podrían intentar volver a probar el máximo anterior cerca de los 3.140$, ​​con un posible movimiento hacia la media móvil simple (SMA) de 30 días. El RSI se encamina a formar una divergencia bajista, mostrando un máximo más bajo mientras el precio alcanza un máximo más alto. Mientras tanto, el MACD se mantiene ajustado tras un reciente cruce alcista. Fuente : Xstation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.