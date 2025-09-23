Por esto suben las acciones de Acciona Energía y Solaria

Las acciones de Acciona Energía (ANE.ES) o Solaria (SLR.ES) están de dulce esta mañana y se anotan subidas que rondan el 2% y el 1,6% respectivamente. Aunque no se trata de una noticia particular de ellas, si que hay buenas noticias en el sector: Trump no está impidiendo el aumento de las inversiones en renovables.

Las inversiones en renovables continúan

Un informe de Zero Carbon Analytics ha señalado que las inversiones en energías renovables se ha incrementado en un 10% interanual en la primera mitad del año para alcanzar los 386.000 millones de dólares, a pesar de las presiones de Trump en Estados Unidos para virar el sector de nuevo a los combustibles fósiles. Aunque el ritmo de crecimiento se ha reducido con respecto el año pasado, sigue siendo una cifra notable y que incluye un descenso de más del 11% en las inversiones en Estados Unidos. Hasta el momento, el thinkthank ha registrado que las inversiones alcanzan ya casi los 500.000 millones de dólares en 2025, por lo que el ritmo en el sector no para. Para el año completo, la IEA estima que las inversiones en renovables alcanzarán los 780.000 millones de dólares.

¿Acciona Energía y Solaria se benefician?

La realidad es que estas inversiones suponen dos cosas para Acciona Energía, Solaria u otras renovables. La primera de ellas es que se incrementa la oferta, lo que suele provocar caídas de precios y márgenes para las compañías del sector por el aumento de competencia. Por otro lado, y en lo que el mercado parece fijarse, es que la financiación seguirá siendo accesible para estas compañías porque los inversores están dispuesto a financiar las inversiones en energías renovables, lo que mantendrá el coste de financiación a raya.

Las acciones de Acciona Energía suben un 22% en este 2025, mientras que las de Solaria lo hacen en un 36%.

Fuente: Plataforma de XTB

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.