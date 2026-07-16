Netflix presenta hoy después del cierre del mercado estadounidense sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, seguidos de una entrevista en vídeo con la cúpula directiva a las 22:45 hora CET. La acción cotiza hoy en los 73,6 dólares por título, con una capitalización bursátil aproximada de 310.251.744.000 dólares. ¿Podrán los resultados de Netflix cumplir con las expectativas?

¿Qué espera el consenso del mercado de los resultados de Netflix?

Netflix no da guías de suscriptores desde 2025, así que el foco del mercado está en ingresos, margen operativo y el negocio publicitario. Según su propia previsión, la compañía espera unos ingresos de aproximadamente 12.570 millones de dólares (+13,5% interanual) y un BPA de 0,79 dólares (frente al bpa de 1,23$ en el primer trimestre) con un margen operativo del 32,6%.

Esto implicaría un crecimiento de los ingresos del 13,6% interanual y del 2,7% frente al trimestre anterior. La propia Netflix ya avisó en abril de que el segundo trimestre sería el de mayor crecimiento interanual de la amortización de contenidos de todo 2026, lo que explica la presión sobre el margen frente al año pasado

La guía de ingresos del tercer trimestre, el objetivo de margen operativo del 31,5% para todo 2026 (que incluye 275 millones de $ de costes ligados a fusiones y adquisiciones) y la evolución del engagement tras las subidas de precio recientes. El negocio publicitario es otro punto clave: se espera que los ingresos por publicidad prácticamente se dupliquen en 2026 hasta unos 3.000 millones de dólares.

De cara a este tercer trimestre, el consenso ya anticipa una nueva aceleración secuencial de ingresos hasta 12.996.052.400 dólares, un 3,3% por encima del trimestre que se reporta hoy.

Comparativa con los resultados anteriores

Frente al segundo trimestre de 2025

La comparación interanual de los resultados de Netflix es la más directa: se espera que los ingresos crezcan cerca de un 13,5%, en línea con lo que la propia Netflix guió en abril (+13,5%), impulsados por la publicidad, la afiliación de pago y las subidas de precio. El margen operativo, en cambio, cedería frente al 34% del año pasado por el mayor gasto en contenido en la primera mitad de 2026.

Suscriptores de Netflix

Netflix dejó de publicar el número trimestral de suscriptores, pero cerró el primer trimestre por encima de los 325 millones de miembros de pago, con la penetración todavía por debajo del 45% de los hogares direccionables.

Cotización de las acciones de Netflix

El mercado no espera grandes sorpresas: los números que se publiquen esta tarde deberían confirmar un crecimiento de ingresos de doble dígito bajo, un margen que cede frente al año pasado por el mayor gasto en contenido. Por su parte, el foco de los inversores se centra en la guía para el segundo semestre y el ritmo del negocio publicitario.

Las acciones de Netflix retroceden un 21,5% en lo que va de año.

Fuente: Plataforma de XTB

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