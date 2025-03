Dax 40 en máximos📈

Los mercados europeos cotizan al alza durante la sesi贸n de hoy. El Dax 40 se dispara un 3,2% intrad铆a. El tema principal de la jornada sigue siendo las negociaciones entre Ucrania, los Estados Unidos y los pa铆ses europeos para cerrar acuerdos de ayuda al pa铆s que se enfrenta al conflicto armado. La informaci贸n m谩s reciente sobre los cambios en las aduanas, as铆 como los datos del PMI del sector servicios, siguen siendo un elemento importante. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el mercado europeo estamos observando aumentos significativos en los precios de las acciones de empresas que representan los principales sectores de la econom铆a. Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 聽 Noticias corporativas del Dax 40 Uno de los sectores de la econom铆a europea que mejor se comporta hoy es el de los bancos. A esto hay que sumar que las mayores inversiones previstas en armamento (mediante la emisi贸n de deuda gubernamental) est谩n influyendo positivamente en la cotizaci贸n de las empresas del sector defensa. Fuente: xStation 聽 聽 聽 Por otro lado, las acciones de Adidas (ADS.DE) est谩n teniendo un desempe帽o relativamente pobre, ya que la compa帽铆a anunci贸 que espera un beneficio operativo de 1,7 mil millones a 鈧 a 1,8 mil millones de 鈧 este a帽o, por debajo de los 2,07 mil millones de 鈧 que esperaba el mercado. Las acciones de Bayer (BAYN.DE) suben hoy un 2%聽despu茅s de que la compa帽铆a proporcionara una gu铆a relativamente buena para todo el a帽o. Bayer prev茅 un EBITDA ajustado en 2025 de 9,5 mil millones a 10 mil millones de 鈧, sobre la base de una estimaci贸n de 9,53 mil millones de $. Se espera que el beneficio por acci贸n se ubique entre 4,50 y 5,00鈧. 聽 Fuente: Bloomberg Financial LP

