Buenas noticias para Nvidia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que autorizará la venta de microprocesadores de Nvidia a China, aunque, eso sí, con condiciones estrictas. En su plataforma Truth Social, el mandatario he reveldo que permitirá al fabricante estadounidense, líder mundial en chips para inteligencia artificial, reanudar las exportaciones del modelo H200 a sus clientes chinos previamente aprobados por el Departamento de Comercio, siempre bajo supervisión y con un arancel del 25% sobre el precio final.

Nvidia podrá vender sus chips en China: sus acciones se disparan

En concreto, Trump ha explicado que el acuerdo, comunicado directamente al presidente chino Xi Jinping, “fortalecerá el empleo y la industria manufacturera estadounidense”, al tiempo que aportará ingresos fiscales adicionales. Según el republicano, Xi respondió “de manera positiva” a la propuesta, en lo que podría interpretarse como un leve deshielo en las tensiones entre las dos potencias tecnológicas.

El anuncio provocó una reacción inmediata en Wall Street, con las acciones de Nvidia y de AMD subiendo un 1,7% y un 1,5% respectivamente durante la sesión de ayer. Por su parte, Intel corrigió un 2,7% antes de que el mercado pudiera descontar el potencial beneficio de futuras licencias similares. Esta política suaviza la presión sobre las tecnológicas estadounidenses que dependen del mercado asiático. En contraste, una nueva oleada arancelaria en este ámbito reducirá márgenes y podría disuadir nuevas inversiones.

Desde Pekín, el Ministerio de Comercio calificó la decisión de “paso positivo pero insuficiente”, insistiendo en que las restricciones “distorsionan la competencia”. La declaración llegó un día después de que China anunciara nuevas subvenciones para su industria de semiconductores, con el objetivo de duplicar la capacidad nacional de chips de alta gama en 2026, en respuesta a las sanciones estadounidenses.

Equilibrio entre seguridad y competitividad

Pese a levantar parcialmente el veto, Trump ha reiterado que las exportaciones quedarán sometidas a inspección previa en Estados Unidos antes de llegar a su destino final en China. Los microprocesadores saldrán de las plantas de ensamblaje en Taiwán, se remitirán a Estados Unidos para un control de seguridad por la Oficina de Industria y Seguridad, y posteriormente serán despachados a los clientes chinos autorizados.

El chip H200, afectado por la medida, no es el más avanzado del catálogo de Nvidia. La compañía con sede en Santa Clara continúa trabajando en sus nuevas familias Blackwell y Rubin, diseñadas para acelerar enormemente los procesos de entrenamiento de IA y destinadas exclusivamente a clientes estadounidenses y aliados. “Ninguno de estos chips de última generación formará parte de este acuerdo con China”, puntualizó Trump.

Aun así, la decisión del presidente refleja la creciente influencia del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, quien habría presionado a la Casa Blanca durante las últimas semanas para suavizar el veto. Fuentes cercanas a la compañía señalaron que Huang advirtió personalmente a Trump del riesgo de perder un mercado valorado en unos 50.000 millones de dólares, lo que podría beneficiar a competidores chinos como Huawei o Biren.

La reanudación limitada de exportaciones se convierte así en el último movimiento del presidente Trump en un tablero donde confluyen la guerra comercial, la innovación tecnológica y la política electoral estadounidense. Mientras tanto, los inversores esperan nuevas aclaraciones sobre qué otras empresas —como Intel o AMD— podrían beneficiarse del alivio, y si Washington mantendrá el arancel del 25% o lo ajustará en función de futuras negociaciones bilaterales.

Cotización de las acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia continúan la tendencia positiva registrada durante la jornada de ayer, al registrar un movimiento al alza en las operaciones previas a la apertura del mercado. En lo que llevamos de año, y pese al tropiezo que registraron tras la irrupción de DeepSeek en enero, las acciones de Nvidia suben un 28%. La autorización del presidente Trump, no obstante, podría dar lugar a un nuevo rally de fin de año que redondee el impulso de la cotizada en el conjunto del año.

Gráfica de las acciones de Nvidia con velas semanales. Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Nvidia?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nvidia (NVDA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.