- Miedo en el mercado
- ¿Corrección sana o desmedida?
- El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos
- Miedo en el mercado
- ¿Corrección sana o desmedida?
- El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos
Los mercados están cayendo con fuerza y el Ibex 35 es de los que más caen dentro de Europa. El descenso supera el 1,5% y la mayoría de valores están en rojo. La realidad es que no ha habido un gran acontecimiento que provoque las caídas. Pero el vértigo después de las importantes subidas en Europa, las altas valoraciones del sector de la IA, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y la reducción de expectativas de bajadas de tipos por parte de la FED.
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta del Ibex 35 es muy reducida y tan solo dos valores están en verde. Solaria sigue a su ritmo y continúa la tendencia alcista después del imponente short-squeeze de ayer tras la presentación de resultados.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja está copada por un mix de empresas de diferentes sectores. La realidad es que el sector consumo y las empresas que más han subido son las que más corrigen debido a los miedos ya comentados. El turismo es uno de los sectores que más afectados se pueden ver por el miedo de los consumidores debido a que es un gasto prescindible. Por su parte, la banca tiene un componente cíclico importante, lo que también le hace sensible a estos miedos. Podemos decir que estas correcciones son sanas, aunque deberían profundizarse en los sectores con múltiplos más exigentes, como banca, sector defensa europea (Indra es la más barata del sector) y tecnológicas de IA.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
El S&P 500 recupera terreno
¿Qué ocurre con el Russell 2000?
Las acciones de ACS recortan un 8%. ¿Por qué?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.