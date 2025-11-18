Los mercados están cayendo con fuerza y el Ibex 35 es de los que más caen dentro de Europa. El descenso supera el 1,5% y la mayoría de valores están en rojo. La realidad es que no ha habido un gran acontecimiento que provoque las caídas. Pero el vértigo después de las importantes subidas en Europa, las altas valoraciones del sector de la IA, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y la reducción de expectativas de bajadas de tipos por parte de la FED.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 es muy reducida y tan solo dos valores están en verde. Solaria sigue a su ritmo y continúa la tendencia alcista después del imponente short-squeeze de ayer tras la presentación de resultados.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja está copada por un mix de empresas de diferentes sectores. La realidad es que el sector consumo y las empresas que más han subido son las que más corrigen debido a los miedos ya comentados. El turismo es uno de los sectores que más afectados se pueden ver por el miedo de los consumidores debido a que es un gasto prescindible. Por su parte, la banca tiene un componente cíclico importante, lo que también le hace sensible a estos miedos. Podemos decir que estas correcciones son sanas, aunque deberían profundizarse en los sectores con múltiplos más exigentes, como banca, sector defensa europea (Indra es la más barata del sector) y tecnológicas de IA.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

