Uno de los sectores que mejor rendimiento está obteniendo desde inicios de año, pero que, paradójicamente, menos atención está recibiendo, es el sector de telecomunicaciones europeo. A pesar de no ocupar titulares, es el tercer sector que más sube en 2026, solo por detrás de Recursos Básicos y Energía, ambos impulsados por el repunte de las materias primas.

En este contexto, podría considerarse al sector telecom como el primer gran ganador entre los sectores no cíclicos. Sin embargo, dentro de este escenario hay un gigante europeo que, mientras el resto del sector avanzaba con fuerza, se ha quedado rezagado. Hablamos de Deutsche Telekom, que ahora busca revertir su mal comportamiento bursátil con un movimiento corporativo de enorme alcance.

Deutsche Telekom estudia integrarse con T‑Mobile US

Deutsche Telekom está explorando una operación que podría transformar por completo el panorama global de las telecomunicaciones: integrarse con T‑Mobile US, compañía estadounidense de la que ya posee el 53%.

El objetivo es simplificar la estructura corporativa, mejorar la valoración del grupo y crear la mayor operadora de telecomunicaciones del planeta.

La capitalización combinada de ambas firmas ronda los 215.000 millones de dólares, según Bloomberg, y, de concretarse el acuerdo, la nueva entidad podría cotizar tanto en Estados Unidos como en Europa, ampliando su base de inversores y reforzando su presencia en ambos mercados. Sin embargo, la reacción inicial del mercado ha sido negativa, con las acciones de Deutsche Telekom cayendo un 4,3% y las T‑Mobile retrocediendo un 2,8%.

Un acuerdo con múltiples desafíos

La integración de Deutsche Telekom con T‑Mobile US enfrentaría desafíos significativos:

Aprobación política: Berlín y Washington deben dar luz verde, en un contexto donde algunos legisladores estadounidenses ya han expresado reservas sobre el control extranjero en infraestructuras críticas.

Berlín y Washington deben dar luz verde, en un contexto donde algunos legisladores estadounidenses ya han expresado reservas sobre el control extranjero en infraestructuras críticas. Complejidad accionarial: firmas como Citigroup y New Street Research advierten sobre la dificultad de integrar estructuras tan diferentes.

firmas como Citigroup y New Street Research advierten sobre la dificultad de integrar estructuras tan diferentes. Altos niveles de deuda: el sector telecom es intensivo en capital, y una operación de este tamaño podría tensionar aún más los balances.

el sector telecom es intensivo en capital, y una operación de este tamaño podría tensionar aún más los balances. Sensibilidad geopolítica: la soberanía tecnológica y las tensiones regulatorias transatlánticas podrían influir en el proceso.

No obstante, por el lado positivo, la Comisión Europea podría mostrarse más flexible que en otras fusiones, ya que esta integración no reduciría la competencia dentro de Europa al tratarse de empresas con geografías distintas. La operación podría aportar diversificación de ingresos y optimizaciones de costes duplicados, como en R&D. Aun así, el elevado endeudamiento del sector hace difícil ejecutar compras de este tamaño sin comprometer la estabilidad financiera.

Un líder rezagado en un sector que sube con fuerza

Aunque el sector telecom no ha resonado demasiado en el mercado, en 2026 ya sube un 15,7 %, solo por detrás del sector de la energía, que sube un 33%, y el de recursos básicos, que avanza un 20,5%, los cuales se han visto beneficiados por la subida de precios y la inestabilidad del conflicto geopolítico en Oriente Medio.

Dentro del sector, Deutsche Telekom se posiciona como una de las compañías más grandes, pero su rendimiento en los últimos meses ha quedado muy rezagado, tal y como muestran las cifras. En el último mes, la firma ha caído un 11%, mientras que en el acumulado del año retrocede un 2%. Además, si miramos los últimos doce meses, la caída se pronuncia, alcanzando un retroceso del 12%. Esta situación es semejante a la de T-Mobile US, que cae un 8% en el último mes y un 6% en el acumulado del año. Además, en los últimos doce meses, pierde un 24% de su valor.

Con la integración de ambas firmas, Deutsche Telekom busca dar un impulso decisivo a sus acciones y retomar la tendencia alcista. Sin embargo, el mercado ha recibido la noticia con escepticismo, probablemente por las complicaciones regulatorias, políticas y técnicas que implicaría una integración de este tamaño, y por el riesgo de que erosione recursos de ambas compañías.

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