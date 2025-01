Día de decisión sobre tipos de interés en EEUU y Canadá

Los acontecimientos más importantes de hoy serán las decisiones de los bancos centrales, en particular la primera decisión del la Fed tras la investidura de la administración de Donald Trump en los EE.UU. Hoy conoceremos las decisiones sobre los tipos de interés tanto de los EE.UU. como de Canadá. El mercado espera que la Fed mantenga los tipos de interés en su nivel actual, mientras que se prevé que el Banco de Canadá (BoC) recorte los tipos en 25 puntos básicos hasta el 3,00%. La reunión de la Fed y la posterior rueda de prensa serán especialmente interesantes, ya que se trata de la primera decisión en el contexto de la nueva administración republicana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump ya ha anunciado la mayoría de sus órdenes ejecutivas y ha completado sus primeras dos semanas, aunque parciales, en el cargo. Por tanto, es probable que durante la rueda de prensa, Powell se enfrente a numerosas preguntas sobre las políticas actuales, los aranceles y las primeras decisiones de la administración Trump, así como su impacto en la economía estadounidense, incluidas las presiones inflacionarias. Calendario económico del día 09:00 AM, España - Datos del PIB: PIB español (4T): previsión 0,6 % intertrimestral; anterior 0,8 % intertrimestral;

PIB español (4T): previsión 3,2 % interanual; anterior 3,3 % interanual; 14:15 PM GMT, Reino Unido - Discurso del gobernador del BoE, Bailey 14:45 PM GMT, Canadá - Decisión sobre tipos de interés del BoC para diciembre: 15:45, Canadá - Declaración sobre la tasa del BoC 15:45, Canadá - Informe de política monetaria del BoC 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: pronóstico 2.000 millones; anterior 2.332 millones;

Inventarios semanales de destilados de la EIA: pronóstico -2.750 millones; anterior -3.070 millones;

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico 2.200 millones; anterior -1.017 millones; 15:30, Canadá - Conferencia de prensa del Banco de Canadá 20:00, Estados Unidos - Decisión de la Fed sobre la tasa de interés para diciembre: 20:00, Estados Unidos - Declaración de la Fed 20:30, Estados Unidos - Conferencia de prensa de la Fed

