Discurso de Christine Lagarde

El BCE redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los mercados. A continuación, las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre el crecimiento económico, la inflación y los aranceles en la eurozona. Comentarios de Christine Lagarde El gasto en nuevos programas de defensa europeos puede estimular el crecimiento económico y el sector industrial

El proceso de desinflación avanza en línea con las expectativas previas . Las previsiones de inflación para los próximos años se han revisado ligeramente al alza debido a la dinámica de los precios de la energía (2025: 2,3%, 2026: 1,9%, 2027: 2%). La política monetaria se está volviendo menos restrictiva según lo previsto.

El crecimiento real de los salarios indica una recuperación de la demanda de los consumidores en la eurozona .

La economía de la UE registró un crecimiento modesto en el cuarto trimestre de 2024 , con una tendencia similar que continúa en 2025. La actividad industrial sigue siendo un lastre para la economía de la UE a pesar de las mejoras en los indicadores PMI, mientras que el sector de los servicios se mantiene firme.

El principal desafío sigue siendo el bajo nivel de inversión corporativa , impulsado por una alta incertidumbre geopolítica.

La demanda de mano de obra se ha desacelerado visiblemente en 2025, lo que reduce aún más los riesgos inflacionarios derivados de las presiones salariales en el mercado laboral.

Un mayor gasto sería un impulso para la economía europea. La incertidumbre es enorme. El BCE necesita tiempo para entender el impacto de los aranceles. Debe entender los planes de defensa antes de emitir un juicio.

Si los datos indican una pausa, el BCE la hará. El BCE no se compromete de antemano y tomará una decisión en función de los datos.

El crecimiento de los préstamos se está recuperando. El gasto en defensa e infraestructura podría aumentar no solo el crecimiento sino también la inflación . Las tensiones geopolíticas crean un riesgo de inflación bilateral y son una fuente importante de incertidumbre.

Por ahora, los riesgos para el crecimiento apuntan a una tendencia a la baja. Los recientes acuerdos salariales apuntan a una moderación continua de las presiones salariales. La mayoría de los indicadores de expectativas de inflación respaldan el retorno al 2%.

La inflación interna sigue siendo alta, pero la incertidumbre ha aumentado, lo que frena la economía.

Las exportaciones se beneficiarán de la demanda global, salvo los aranceles. El crecimiento del empleo en la eurozona fue moderado en enero y febrero . La confianza de los consumidores es frágil.

Los servicios son resistentes y respaldan la tendencia del gasto de los consumidores, pero la demanda laboral se ha moderado.

