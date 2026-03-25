La crisis de suministro de petróleo derivada del conflicto con Irán está reconfigurando el escenario macroeconómico global. Aunque aún persisten incertidumbres sobre su magnitud final, la dirección es clara: mayor inflación y menor crecimiento. Esta combinación, típica de un entorno estanflacionario, complica la actuación de los bancos centrales y, al mismo tiempo, redefine las oportunidades en los mercados de renta fija.

Un entorno marcado por inflación persistente y tipos más altos

Los mercados están interpretando el shock energético principalmente como inflacionario. Esto implica que los bancos centrales, especialmente en economías desarrolladas, se verán obligados a mantener una postura más restrictiva durante más tiempo o incluso endurecer su política monetaria.

Como consecuencia, los rendimientos de los bonos soberanos han repuntado de forma notable desde el inicio del conflicto. En este contexto, los inversores en renta fija deben asumir que la volatilidad será mayor y que los activos más sensibles a subidas de tipos podrían seguir bajo presión.

Europa: el BCE ante el dilema inflacionario

En Europa, el foco ya no está en si habrá reacción, sino en cuándo y cuánto endurecerá el Banco Central Europeo su política. El repunte del precio de la energía ha cambiado rápidamente las expectativas del mercado, que empieza a descontar un escenario de mayor inflación y tipos más altos durante más tiempo.

Actualmente, los inversores anticipan hasta tres subidas adicionales de tipos en los próximos meses si el shock energético se traslada a precios de forma más persistente. La clave está en evitar efectos de segunda ronda, es decir, que el encarecimiento de la energía termine filtrándose a salarios y al conjunto de la economía.

Las previsiones también se han ajustado al alza. En un escenario base, la inflación en la eurozona podría situarse claramente por encima del objetivo del 2%, mientras que en un escenario adverso —con disrupciones prolongadas en el suministro energético— podría escalar hacia niveles significativamente más elevados. Al mismo tiempo, el crecimiento empieza a mostrar señales de fatiga, con una desaceleración visible en la actividad del sector privado.

Este contexto deja al BCE en una posición incómoda: endurecer demasiado puede agravar la desaceleración, pero quedarse corto podría desanclar las expectativas de inflación. Para el mercado de renta fija, la consecuencia es clara: presión al alza en los rendimientos de la deuda europea, especialmente en los tramos más cortos en un escenario de mayor volatilidad en comparación con los últimos meses.

En definitiva, Europa se enfrenta a un entorno en el que la política monetaria vuelve a ser restrictiva por necesidad, no por elección, y donde cada dato de inflación será clave para definir el próximo movimiento del BCE, pero con todo ello no parece la mejor elección posible.

China: estabilidad relativa en un mundo volátil

Frente a este escenario, China destaca como una excepción relevante. Lo que realmente explica por qué los bonos chinos no han reaccionado como el resto del mundo no es tanto el petróleo, sino la función de reacción del Banco Popular de China. El mercado descuenta, prácticamente con total certeza, que el Banco Popular de China no va a subir tipos en este ciclo, incluso con un shock energético global.

Hay razones muy concretas detrás de esta expectativa. Primero, China parte de una situación de inflación prácticamente nula o negativa: el IPC ha estado moviéndose en torno al 0% e incluso en terreno negativo en varios meses recientes, mientras que el IPP sigue reflejando debilidad en los precios industriales. Esto contrasta con EE. UU. o Europa, donde la inflación es superior, especialmente en el primero.

Segundo, el precedente más reciente es muy claro. En 2022, cuando el petróleo superó los 120 dólares y generó un fuerte repunte del IPP en China, el banco central no endureció su política, sino que continuó relajando condiciones de liquidez y reduciendo tipos de forma gradual. Es decir, el Banco Popular de China ya ha demostrado que no responde a shocks de oferta importados con subidas de tipos, especialmente cuando la demanda interna es débil.

Tercero, el mercado entiende que el principal problema de China no es la inflación, sino el crecimiento. El sector inmobiliario sigue siendo un lastre estructural, el crédito no termina de acelerarse y la demanda doméstica continúa frágil. En este contexto, subir tipos sería procíclico y contraproducente.

El resultado es visible en precios: mientras que los rendimientos a 10 años en EE. UU. han repuntado con fuerza y en Europa el mercado ya descuenta nuevas subidas del BCE, el bono chino a 10 años se mantiene anclado en torno al 1,7%-1,8%, prácticamente sin cambios desde el inicio del conflicto, y sin apenas volatilidad. No es una anomalía: es una señal de que el mercado ve a China fuera del ciclo global de endurecimiento monetario.

En paralelo, existen factores estructurales que amortiguan el impacto del petróleo en la economía china. El país importa más del 70% del crudo que consume, pero lo hace con una elevada diversificación geográfica, lo que reduce el riesgo de disrupciones extremas. Además, el peso del carbón y las energías renovables sigue siendo dominante en su mix energético, y el Estado mantiene capacidad para intervenir en precios internos a través de sus grandes compañías energéticas.

Aun así, el impacto no es nulo. Un petróleo más caro presiona los márgenes industriales y eleva los costes de producción, lo que podría trasladarse parcialmente a precios. Pero, a diferencia de Occidente, ese efecto se produce en una economía que parte de débil demanda y baja inflación, lo que limita el riesgo de una espiral inflacionaria.

En definitiva, los bonos chinos no están ignorando el shock del petróleo: están reflejando algo más importante. Que China juega con reglas distintas, donde el crecimiento pesa más que la inflación y donde el banco central no reacciona automáticamente a cada perturbación externa

Claves para invertir en renta fija en este entorno

En este contexto, las oportunidades en renta fija dependen en gran medida del escenario que finalmente se materialice:

Bonos de economías desarrolladas: ofrecen mayores rendimientos tras las subidas recientes, pero también están más expuestos a nuevas tensiones inflacionarias. Son atractivos en el medio plazo, pero con riesgo de volatilidad a corto. Europa al importar gran parte de energía podría sufrir un shock inflacionario superior, al igual que le ocurre a Reino Unido, y especialmente a Japón.

ofrecen mayores rendimientos tras las subidas recientes, pero también están más expuestos a nuevas tensiones inflacionarias. Son atractivos en el medio plazo, pero con riesgo de volatilidad a corto. Europa al importar gran parte de energía podría sufrir un shock inflacionario superior, al igual que le ocurre a Reino Unido, y especialmente a Japón. Bonos chinos : destacan por su estabilidad relativa y menor sensibilidad a shocks externos. Pueden actuar como ancla defensiva dentro de una cartera global, especialmente en escenarios de inflación persistente.

: destacan por su estabilidad relativa y menor sensibilidad a shocks externos. Pueden actuar como ancla defensiva dentro de una cartera global, especialmente en escenarios de inflación persistente. Duración corta: en un entorno de tipos inciertos, los vencimientos más cortos permiten reducir el riesgo de pérdidas por nuevas subidas de rendimientos. De momento los tramos más largos sufrirán porque el mercado descuenta mayor inflación que menor crecimiento, aunque esto seguramente sea al contrario en un tiempo.

en un entorno de tipos inciertos, los vencimientos más cortos permiten reducir el riesgo de pérdidas por nuevas subidas de rendimientos. De momento los tramos más largos sufrirán porque el mercado descuenta mayor inflación que menor crecimiento, aunque esto seguramente sea al contrario en un tiempo. Diversificación geográfica: clave para mitigar el impacto de políticas monetarias divergentes entre regiones.

El comportamiento de la renta fija dependerá en gran medida de cómo evolucione la crisis del petróleo.

Si el shock es transitorio y los precios se estabilizan en niveles elevados pero controlados, los rendimientos podrían mantenerse altos durante más tiempo, penalizando especialmente a los bonos de larga duración. Por el contrario, si la crisis se prolonga y termina provocando una caída significativa de la demanda global, el escenario cambiaría hacia una recesión. En ese caso, los bonos de economías desarrolladas volverían a actuar como refugio, con caídas pronunciadas en los rendimientos, y subidas en precio.

China, en ambos escenarios, mantendría previsiblemente una menor volatilidad.

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