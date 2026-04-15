📊Comentario del día - Misión cumplida

Los principales índices estadounidenses están ahora más altos que cuando estalló la guerra en Irán, y casi han recuperado los máximos históricos alcanzados en los meses anteriores. La mayoría de índices ha repuntado más del 10 % desde el alto el fuego de la semana pasada. El mercado ha cerrado el capítulo de la guerra.

El optimismo tanto de EE. UU. como de Irán impulsó las acciones al alza, los rendimientos de los bonos a la baja (junto con los precios del petróleo) y el dólar a la baja. El oro y las criptomonedas también repuntaron con fuerza a medida que las expectativas de los bancos centrales se volvieron más moderadas .

Las acciones miran hacia el futuro.Los mercados no pueden permitirse esperar a que se resuelva un problema que dan por temporal, una dinámica que explica el comportamiento actual de los mercados.

La atención del mercado empieza a girar hacia lo realmente importante: resultados empresariales, datos económicos y decisiones de tipos.

A su vez, los estímulos fiscales de los gobiernos seguirán impulsando la tendencia general de más deuda, mayores subidas en bolsa, y una idea central sobre la que estructurar una cartera, un mundo más fragmentado y menos dependiente del dólar.

Ahora el riesgo no es geopolítico, es de beneficios.

Puntos clave de la temporada de resultados

La temporada de resultados podría suponer un alivio para los inversores.Las previsiones de crecimiento de beneficios para el S&P 500 se sitúan en torno al 12-13% interanual, lo que sigue siendo un ritmo sólido y, además, sin revisiones negativas relevantes en las últimas semanas, mejorando ampliamente las expectativas generadas a finales del año pasado. Esto reduce el riesgo de decepciones generalizadas y deja margen para sorpresas positivas si las compañías baten expectativas.

Sin embargo, más allá de las cifras, el foco del mercado estará en los mensajes que acompañen a los resultados. En particular, la atención se centrará en la evolución del gasto en inversión (capex) y en el desarrollo del negocio vinculado a la inteligencia artificial y la nube, especialmente en el caso de las grandes tecnológicas. El verdadero factor de alivio no será únicamente que las compañías cumplan, sino que confirmen que este ciclo de inversión sigue siendo rentable y sostenible.

En este contexto, los primeros resultados publicados —especialmente en el sector financiero— están ofreciendo ya señales relevantes sobre el estado del ciclo económico. Los bancos suelen considerarse un indicador de la salud general de la economía estadounidense, y los resultados recientes sugieren que tanto los hogares como las empresas se mantienen estables, a pesar de las preocupaciones sobre la inflación, la inteligencia artificial, el crédito privado y la evolución del gasto de los consumidores. Este comportamiento refuerza la idea de una economía resiliente, aunque el mercado sigue atento a posibles deterioros en la calidad del crédito y a la exposición indirecta a segmentos más vulnerables.

Por el lado tecnológico, el protagonismo del denominado grupo de los “Magníficos 7” sigue siendo determinante para el comportamiento del mercado. Este grupo ha mostrado una dinámica claramente diferencial, con una revalorización cercana al 15% en las últimas sesiones y avances incluso en un entorno geopolítico complejo, mientras que el resto del índice presenta un comportamiento más débil.

Su creciente peso en los índices —en torno al 33% del S&P 500 y más del 40% del Nasdaq 100— refuerza su capacidad para sostener el mercado. Además, las principales compañías vinculadas a la inteligencia artificial podrían explicar más del 60% del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500 en el trimestre, lo que pone de manifiesto el alto grado de concentración en el crecimiento de beneficios. A esto se suma el respaldo continuo de programas de recompra, la debilidad del dólar y unas expectativas que, hasta el momento, no han sufrido revisiones significativas a la baja.

En paralelo, será clave la evolución de los márgenes empresariales en un entorno donde los costes laborales y financieros siguen siendo elevados. La capacidad de las compañías para preservar o incluso expandir márgenes será interpretada como una señal de fortaleza operativa, mientras que cualquier indicio de presión podría reactivar la volatilidad, especialmente en los sectores más sensibles al coste de financiación.

El verdadero test empieza ahora.

Resultados en Europa

ASML

Nuestra visión sobre ASML sigue siendo claramente constructiva. La compañía se posiciona como uno de los principales beneficiarios estructurales del ciclo de inversión en inteligencia artificial, apoyada en su posición de liderazgo en litografía EUV y en una elevada visibilidad de ingresos.

Más allá del crecimiento en lógica avanzada, destaca el cambio en el segmento de memoria. La creciente adopción de EUV por parte de fabricantes como SK hynix, Samsung o Micron introduce una nueva fuente estructural de demanda, ampliando su base de crecimiento y reforzando la idea de un ciclo más profundo y duradero.

A esto se suma un entorno de fuerte expansión del capex, impulsado tanto por hiperescaladores como por fabricantes de chips, junto con un mix de producto cada vez más favorable hacia sistemas de mayor valor añadido. Todo ello respalda una evolución sólida de márgenes y generación de caja, a pesar de posibles ajustes puntuales derivados de la expansión de capacidad.

En términos de valoración, ASML cotiza en torno a 37,5x beneficios ajustados, por debajo de máximos recientes, lo que consideramos razonable y atractivo teniendo en cuenta su posición de monopolio, la visibilidad de crecimiento y la calidad de sus ingresos.

Hermes

Hermès está sufriendo una fuerte caída en la jornada de hoy, después de que haya presentado unas cifras de ventas del primer trimestre muy decepcionantes para el mercado. La compañía incrementó sus ingresos en un 5,6% interanual, pero se ha quedado muy por debajo del 7,44% esperado por el consenso de analistas. Además, el crecimiento ha sido inferior al esperado tanto en Asia como en Europa.

Sus cifras se han visto impactadas por el conflicto en Oriente Medio. Primero, por las ventas directas en dicha región y segundo por un menor tráfico aéreo provocado por el cierre del espacio en la región. Este menor tráfico ha reducido las ventas en aeropuertos por un menor volumen de pasajeros y por un menor gasto. El principal país que se ha visto afectado ha sido Francia y en concreto París.

Nosotros pensamos que aunque las cifras han sido peores de lo esperado, no han sido tan malas y siguen mostrando un mejor comportamiento que el resto del sector. Esto refleja la exposición al alto lujo de la compañía, frente a otras empresas más centradas en el lujo aspiracional y que han sufrido un deterioro de su imagen de marca. Sin embargo, el problema viene de los múltiplos a los que cotiza la compañía. El crecimiento extra frente a la industria se ha pagado muy caro por parte de los inversores y Hermès ha llegado a cotizar a más de 40 veces beneficios en este 2026. Cuando se cotiza a múltiplos tan exigentes, cualquier desempeño peor de lo esperado se castiga con fuerza por parte del mercado. Aunque pensamos que es posiblemente una de las mejores empresas del sector, todavía puede seguir sufriendo en el corto plazo. Ahora bien, si la compañía empieza a cotizar a menos de 30 veces beneficios podría empezar a abrirse una buena oportunidad para los inversores.

Comentario del Ibex 35

El Ibex 35 muestra un comportamiento más débil en la sesión, en un contexto donde el impacto de las noticias geopolíticas comienza a diluirse y el foco del mercado se desplaza hacia los fundamentales.

Dentro del índice, la evolución es dispar. Indra destaca en positivo tras avances estratégicos en el negocio de defensa, mientras que BBVA se sitúa entre los valores más penalizados tras el incremento de sus requisitos regulatorios, aunque con un impacto limitado. La entidad informó ayer que el Banco de España ha incrementado sus requisitos de volumen de fondos propios y pasivos admisibles con respecto al total de activos ponderados por riesgo. Este tipo de requisitos supone una gestión más conservadora del balance y por tanto menor posibilidad de emisión de crédito. Sin embargo, tenemos que decir que el incremento ha sido bastante reducido y que las caídas de hoy son moderadas.

Por su parte, valores ligados al consumo como Inditex o Puig se ven afectados por la debilidad del sector del lujo en Europa, en un entorno donde el conflicto ha frenado parcialmente la recuperación de la demanda.