Europa tiene un nuevo problema: los “BIFs”

- Los “BIFs” reflejan una creciente discriminación en Europa, donde los mercados penalizan a los países con mayor vulnerabilidad fiscal y energética.
- En este nuevo entorno, la deuda pública pierde su papel de refugio y exige mayores primas ante el aumento de inflación, gasto y riesgo estructural.
- Los “BIFs” reflejan una creciente discriminación en Europa, donde los mercados penalizan a los países con mayor vulnerabilidad fiscal y energética.
- En este nuevo entorno, la deuda pública pierde su papel de refugio y exige mayores primas ante el aumento de inflación, gasto y riesgo estructural.
La reciente etiqueta de los “BIFs” —Gran Bretaña, Italia y Francia—, popularizada por el Financial Times, refleja más que un episodio puntual de tensión en los mercados de deuda: evidencia una creciente diferenciación dentro de Europa en términos de credibilidad fiscal y vulnerabilidad estructural.
Aunque el repunte de las rentabilidades tras la escalada geopolítica responde en parte a factores globales —especialmente el encarecimiento energético—, la reacción más intensa en estos tres países no es casual.
Italia arrastra una dependencia significativa del gas importado, particularmente sensible a shocks en Oriente Medio, lo que amplifica su exposición fiscal en escenarios de precios energéticos elevados. Francia, por su parte, se enfrenta a una disyuntiva compleja: reforzar su apuesta por la transición energética y la autonomía estratégica implica un aumento del gasto público en un contexto de déficit ya elevado.
El caso británico es quizá el más ilustrativo. El mercado de gilts continúa mostrando signos de fragilidad estructural desde la crisis de 2022, con rentabilidades en máximos de varias décadas y una volatilidad superior a la de sus pares. Esto no solo encarece la financiación soberana, sino que se traslada al conjunto de la economía, afectando al crédito, la inversión y, en última instancia, al crecimiento potencial. Reino Unido era una de las economías con mayores niveles de inflación antes de comenzar el conflicto.
Lo relevante del concepto “BIF” no es tanto la etiqueta en sí —que inevitablemente recuerda al estigma de los “PIIGS” durante la crisis del euro—, sino el mensaje subyacente: en un entorno de tipos más altos y mayores necesidades de gasto en defensa y energía, los mercados están volviendo a discriminar con mayor claridad entre emisores.
El fin de la deuda como refugio
En este nuevo ciclo, la sostenibilidad de la deuda ya no depende únicamente del nivel de endeudamiento, sino de la capacidad creíble de crecimiento, disciplina fiscal y estabilidad política. Y en ese terreno, los BIF parten con desventaja relativa.
Para nosotros, el foco no debería estar solo en los “BIFs”, sino en un cambio más estructural: la renta fija ha dejado de ser el refugio claro en un entorno de inflación persistente y mayor intervención fiscal. Con expectativas de precios al alza, efectos de segunda ronda en marcha y gobiernos dispuestos a aumentar el gasto, los inversores exigen mayores rentabilidades para compensar el riesgo de pérdida de poder adquisitivo real.
En este nuevo régimen, quedarse “largo” de deuda pública sin una prima adecuada implica asumir un riesgo que el mercado cada vez está menos dispuesto a tolerar.
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