Dos buenas noticias para las acciones de Puig

Las acciones de Puig (PUIG.ES) no terminan de repuntar a pesar de dos buenas noticias que ha recibido en dos días. Las subidas de hoy son de alrededor del 1%, pero las acciones siguen por debajo de los 17€. ¿Qué está ocurriendo? Puig aprueba el dividendo Ayer en la junta de accionistas se aprobó el dividendo que Puig repartirá este año y que asciende a 0,377 euros por acción. Se repartirá el 12 de junio y con respecto a los precios actuales supone una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,2%. En concreto, supone el 40% del beneficio neto del 2024. Aquí también hay que señalar que se aprobó el plan de incentivos a largo plazo para los consejeros ejecutivos, algo que había dado que hablar porque se esperaba algo más de resistencia. Sin embargo, la aprobación fue del 97%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Afecta a las acciones de Puig la paralización de los aranceles? La posible pausa de los aranceles tras la sentencia del Tribunal de Comercio de Estados Unidos es una buena noticia para Puig. Si bien ya hemos comentado en alguna ocasión que su principal línea de negocio (perfumes) podría ser más insensible a los incrementos de precios, la parte de cosméticos y cuidados para la piel podría sufrir un mayor impacto. En ese sentido, las posibles subidas de precios podrían impactar al volumen, mientras que si no se incrementan los precios el margen se veía amenazado. Por ello, si finalmente Puig no se enfrenta a los aranceles, se podrá centrar en incrementar la demanda en un mercado que se ha desacelerado en el último año, sin tener que pensar en paliar el efecto de los aranceles. A pesar de las buenas noticias, las acciones de Puig caen un 7,9% en este 2025. ¿ Cómo comprar acciones de Puig? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

