La administración Trump se comprometió a invertir más de 80.000 millones de dólares en la compra de reactores nucleares de Westinghouse. Estados Unidos podría adquirir una participación accionaria de aproximadamente el 8% en la compañía una vez que se alcancen ciertos umbrales de rentabilidad, con la posibilidad de una oferta pública inicial (OPI) si la valoración de Westinghouse supera los 30 mil millones de dólares para 2029.

Las acciones de Cameco se dispararon un 23,4%, alcanzando nuevos máximos históricos, impulsadas por su participación del 49% en Westinghouse. Mientras tanto, las acciones de empresas australianas de uranio ganaron un promedio del 10%, lideradas por Boss Energy, Peninsula Energy y Alligator Energy.

Esta transacción se suma a una serie de factores alcistas para el sector nuclear, como la reactivación del reactor Three Mile Island por parte de Microsoft, la inversión de 500 millones de dólares de Amazon en tecnología SMR y el recorte del 19% en la producción de Cameco. Al mismo tiempo, los problemas operativos en Paladin y Boss Energy ponen de manifiesto la continua volatilidad del mercado del uranio.

El gobierno estadounidense invierte en el futuro de la energía nuclear

Las acciones de uranio repuntaron con fuerza el miércoles tras la noticia de que la administración Trump había finalizado un acuerdo para construir al menos 80.000 millones de dólares en nuevos reactores nucleares de Westinghouse. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para revitalizar la industria nuclear nacional.

Esta medida es similar a las inversiones previas del gobierno en Intel y U.S. Steel, destinadas a abordar los cuellos de botella financieros que han paralizado proyectos a pesar del aumento de la demanda de electricidad impulsado por la IA y la expansión de los centros de datos.

Según el acuerdo, Estados Unidos actuará como el principal comprador de los nuevos reactores, lo que permitirá iniciar los proyectos y adquirir componentes con plazos de entrega largos. La estructura de inversión podría otorgar al gobierno estadounidense una participación de alrededor del 8% en Westinghouse una vez que se alcancen los objetivos de rentabilidad. Se está considerando una salida a bolsa si la valoración de la empresa supera los 30.000 millones de dólares en los próximos años.

Cameco alcanza máximos históricos

Cameco, el segundo mayor productor de uranio del mundo, vio cómo sus acciones subían más del 20%, alcanzando máximos históricos. La compañía posee el 49% de Westinghouse, mientras que el 51% restante pertenece a Brookfield Asset Management y Brookfield Renewable Partners.

El acuerdo entre Uranium y Westinghouse también incluye un sistema de reparto de beneficios para los contribuyentes una vez que las ganancias superen los 17.500 millones de dólares, así como la posibilidad de una salida a bolsa si la valoración de Westinghouse supera los 30.000 millones de dólares para 2029.

Tras el anuncio, las acciones de empresas de uranio que cotizan en EE. UU. experimentaron un alza generalizada: Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy y Uranium Royalty Corp ganaron entre un 5% y un 20% en una sola sesión.