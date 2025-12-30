- Las acciones de Acerinox lideran la jornada del Ibex 35 tras subir más de un 2%.
Nueva jornada alcista para las acciones de Acerinox. La compañía, que en lo que llevamos de año acumula una revalorización de más de 30%, se posiciona hoy como la más destacada dentro del Ibex 35 tras anotarse una subida del 2,5% que la deja muy cerca de sus máximos históricos. El título vive en un tramo bursátil claramente alcista, apoyado por un contexto técnico favorable y un flujo de noticias que refuerza su atractivo a corto plazo para los inversores.
Acerinox mantiene su tendencia alcista y anuncia dividendo
En concreto, Acerinox se está beneficiando del contexto de disputa comercial en el sector acerero, especialmente en Estados Unidos, donde los aranceles a las importaciones de acero reducen presión competitiva y mejoran el posicionamiento de sus plantas. El grupo ha mantenido un EBITDA relevante de 321 millones hasta septiembre y una fuerte generación de caja de 299 millones en el año, la cual se ha visto apoyada en la mejora del capital circulante y en negocios de mayor margen como las aleaciones de alto rendimiento, cuya contribución ha crecido frente a 2024.
El mercado descuenta de cara a 2026 un entorno algo más favorable para el acero inoxidable y un mayor impacto positivo de medidas europeas de salvaguarda frente a importaciones de China, lo que refuerza la narrativa de valor cíclico de calidad con balance razonable y capacidad de retribución al accionista. En este escenario, Acerinox ha confirmado un dividendo a cuenta de 0,31 euros brutos por acción que se abonará el 23 de enero, con último día con derecho a percibirlo el 20 de enero.
Cotización de las acciones de Acerinox
Las acciones de Acerinox viven una tendencia sostenida al alza que ya acumula nueve meses. El título se ha apoyado de forma reiterada en una directriz alcista vigente desde abril y en las medias de 50, 100 y 200 sesiones, lo que configura una estructura técnica sólida. La proximidad a sus máximos históricos en los 12,6 euros acerca el objetivo de los 13 euros, resistencia desde la que podría iniciar un nuevo rally durante 2026. En conjunto, el buen comportamiento de las acciones de Acerinox refleja la combinación de un gráfico muy constructivo en zona de máximos, un dividendo cercano y la percepción de que la compañía está bien posicionada para capturar la mejora del ciclo y el refuerzo de las barreras comerciales.
¿Cómo comprar acciones de Acerinox?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
