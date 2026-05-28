El Ibex 35 sufre de nuevo la escalada en Oriente Medio y los inversores temen que esto no se quede en un evento esporádico. Estados Unidos atacó esta noche a Irán y el régimen contestó. Esto está provocando una rebaja de expectativas en las negociaciones de paz, lo que tiene como consecuencia una caída de los índices europeos y un repunte de los precios del petróleo.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Indra son las más alcistas de la sesión, después de que varios medios hayan informado de que Amber Capital ha incrementado su participación en la compañía hasta situarse por encima del 7%. Después de todo el revuelo político, Indra empieza a asentarse y ya con su nuevo presidente y su CEO definidos debería entrar en una fase de normalidad. Cellnex y Solaria también repuntan, aunque con un movimiento que entra dentro de la volatilidad del mercado.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

La mayor parte del Ibex 35 está cotizando en negativo en la jornada de hoy. Sacyr es el valor que más corrige, aunque no hay grandes noticias sobre la empresa. Sí que las hay sobre Grifols, que también es una de las que más cae en la sesión. La compañía está estudiando vender una participación minoritaria de su negocio en Estados Unidos y apuntan a Bank of America como asesor de la operación. La compañía está estudiando nuevas formas de conseguir financiación en mitad de su estrategia de transformación del negocio, con el foco en incrementar la recogida de plasma en Egipto y Canadá para reducir la dependencia en Estados Unidos. El resto de valores que caen no siguen un patrón claro, sino que vemos una negatividad generalizada, al igual que en el resto de índices europeos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.